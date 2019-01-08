» حريق في السفارة المصرية بالجزائر

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حريق

الجزائر

السفارة المصرية

شبّ حريق في مقر السفارة المصرية بالجزائر، مساء اليوم الثلاثاء، أدى إلى احتراق المحولات الكهربائية.

وقال السفير المصري بالجزائر، أيمن مشرفة، إن الحريق شب في غرفة المحولات الكهربائية، واستطاع رجال الإطفاء الجزائريين إخماد الحريق، وتبين أنه نتيجة ماس كهربائي، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وأضاف مشرفة أنه تم إخلاء القسم القنصلي خلال التعامل مع الحريق، لافتا إلى أن الحريق تسبب في دمار المحولات الكهربائية.

وتقع السفارة المصرية في الجزائر في حي حيدرة وهو يعرف بأنه حي دبلوماسي إذ يضم العديد من السفارات، ومنها سفارة فرنسا التي تجاور السفارة المصرية.


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