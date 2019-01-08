«الوفد» و«التجمع» يردان على «النمنم»: «قل للزمان ارجع يا زمان»

08 يناير 2019 - 09:25 م





استنكرت عدد من الأحزاب، تصريحات الدكتور حلمي النمنم وزير الثقافة السابق، التي قال فيها إن الأحزاب في مصر حاليًا تفتقد للكاريزما، وتفتقد لوجود شخصيات مثل سعد زغلول، ومصطفى كامل، ومصطفى النحاس.

تصريحات النمنم أثارت جدلاً واسعًا في أوساط الأحزاب المصرية، التي أكدت أنها جانبها الصواب وإنها تتحدث عن مرحلة تاريخية محددة في حياة مصر.

وفي تصريحات صحفية، قال وزير الثقافة الأسبق إنه "في تاريخ مصر كان كل حزب يقوم على شخصية كاريزمية، فنحن مفتقدون لهذه الشخصية الكاريزمية، فحزب الوفد قام على شخصية سعد زغلول، والحزب الوطنى القديم قام على شخصية مصطفى كامل، فبمجرد أن رحل مصطفى كامل انهار الحزب".

وأضاف: "الوفد بمجرد رحيل سعد زغلول حدثت انشقاقات، ولكن فى وجود شخصية كاريزمية مثل مصطفى النحاس أمكن الحفاظ على حزب الوفد، وقس على ذلك كثيرا من الأحزاب المؤثرة، فأول حزب فى مصر قام فى عهد الخديوى إسماعيل، وكان اسمه جماعة حلوان، قام على شخصيات مصر أحمد عرابى ومحمود سامى البارودى والشيخ محمد عبده".

وقال المستشار مصطفى الطويل، عضو الهيئة العليا لحزب "الوفد"، والرئيس الشرفي للحزب، إن "تصريحات وزير الثقافة السابق جانبها الصواب ولا تعبر عن أحزاب عريقة مثل الوفد".

وأضاف لـ"المصريون"، أن "تصريحات النمنم حول خلو الأحزاب الحالية من كاريزمة سعد زغلول أو مصطفى كامل لا يعني انتهاء الأحزاب السياسية في مصر وعجزها عن إخراج قيادات سياسية مثل الزعماء التاريخيين كسعد زغلول أو مصطفي كامل، الذي لا يمكن لا أحد أن ينكر دورهم في الحياة السياسية عبر تاريخ مصر الحديث".

وأوضح أن "الوفد أنجب عددًا من الشخصيات العظيمة على مدار تاريخه تضاف إلى سعد زغلول ومصطفى كامل ومصطفى النحاس، مثل الزعيم الوفدي فؤاد سراج الدين ومحمود أباظة والدكتور نعمان جمعة الرئيس الأسبق لحزب الوفد".

وأشار الطويل إلى أن "وزير الثقافة السابق يتحدث عن عصر تاريخي غير الذي نعيش فيه الآن، كانت الأحزاب هي من تشكل الحكومة، وبالتالي كان ذلك يعطيها دافعًا كبيرًا لإخراج قيادات تاريخية عظيمة مثل الزعيم سعد زغلول ومصطفي كامل".

في السياق، قال نبيل زكي المتحدث باسم حزب "التجمع"، إن "تصريحات وزير الثقافة السابق تتحدث عن مرحلة زمنية في تاريخ مصر، ولا تعني أن الأحزاب احتضرت بوفاة بعض الزعماء التاريخيين كسعد زغلول ومصطفي النحاس ومصطفى كامل".

وأضافت لـ"المصريون"، أن "حزب التجمع قدم عددًا من الشخصيات العظيمة لمصر، على رأسها القيادي البارز خالد محيي الدين مؤسس الحزب، والدكتور رفعت السعيد رئيس الحزب السابق، وهؤلاء أثروا الحياة الحزبية في مصر على مدار تاريخها".

وأشار زكي إلى أن "الأحزاب في مصر الآن تحتاج إلى قيادة جماعية من عدة أشخاص وليس قيادة فردية من شخص واحد كما كان في السابق، وعليها أيضًا عمل برامج سياسية وأنشطة حزبية يستفيد منها الشارع المصري وتشجعه على الانضمام للأحزاب الموجودة على الساحة السياسية".





