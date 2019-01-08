توك توك ينهي حياة مسن

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مصرع مسن

لقى مسن في العقد الثامن من عمره، مصرعه متأثرا بإصابته عقب تعرضه لصدمة توكتوك، أثناء عبوره الطريق بمرمز ملوي جنوب محافظة المنيا، وعلى الفور نُقلت جثته لمشرحة المستشفي العام.

تلقى اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث، بوقوع حادث تصادم بمركز ملوي، وعلى الفور انتقل العقيد عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث الجنائي، والمقدم علاء جلال رئيس المباحث، ومعاونة الرائد أحمد رأفت لفحص البلاغ، حيث تبين مصرع "معطي أحمد" 84 سنة، بعدما صدمه توكتوك أثناء محاولته تخطي الطريق.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.


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