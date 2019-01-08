رسميًا.. التليفزيون المصري ينقل أمم أفريقيا 2019

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أكد حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن التليفزيون المصرى سينقل مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وذلك خلال بيان رسمى للهيئة الوطنية للإعلام.

وجاء بالبيان: "تؤكد الهيئة الوطنية للإعلام نقل مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 على قنوات التليفزيون المصرى، حيث تقام المباريات على أرض مصر والتى فازت بتنظيم البطولة على أرضها".

ويتقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بالتهنئة لشعب مصر ولوزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة على هذا الإنجاز، والذى بذلوا فيه جهدا مشكورا للفوز بتنظيم البطولة على أرض مصر، وفى دلالة قوية على ما تتمتع به مصر من أمن وأمان وإمكانيات كبيرة لاستضافة الدول المشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

ووجه زين قطاعات الوطنية للإعلام المعنية بالاستعداد الجيد لهذا الحدث الرياضى الكبير، بتوفير كل الإمكانيات الفنية لنقل صورة متميزة لإسعاد وإمتاع جماهير الكرة المصرية، متمنيا التوفيق للمنتخب المصرى الوطنى.


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