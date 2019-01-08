نائب: إغلاق المحاجر غير المرخصة إنقاذ لأموال الدولة المهدورة

08 يناير 2019 - 09:14 م

قال النائب سعد بدير، مساعد رئيس حزب الوفد لشئون مجلس النواب، إن قرار الحكومة بغلق كافة المحاجر الغير مرخصة بمختلف المحافظات، تعد من أهم خطوات الإصلاح الاقتصادي الذي يرمى للحفاظ على مدخرات الدولة من الموارد الطبيعية ومستحقاتها ومقاومة الفساد في أن واحد.

وأضاف «بدير» في بيان صحفي له اليوم، أن غلق المحاجر الغير مرخصة يعد فرصة ثمينة لأصحاب المحاجر للتقدم إلى الجهات المعنية بالدولة لتقنين أوضاعهم، والعمل بشكل قانوني.

وشدد على ضرورة التعامل بحسم مع المخالفين من القائمين على إدارة المحاجر، وسرعة إغلاق كافة المحاجر غير المرخصة للحد من العبث بموارد الدولة الطبيعية وثرواتها، مؤكدًا على أن إحكام السيطرة وفرض هيبة الدولة على المحاجر سيوفر ملايين الجنيهات للخزانة العامة، يمكن الاستفادة منها بعد ذلك في إقامة المشروعات التنموية والخدمية التى تعود على الجميع بالخير والرخاء.