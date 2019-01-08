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استخراج 20 جنيهًا معدنيًا من معدة طفل

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نجح فريق طبي في استخراج 20 جنيهًا معدنيًا، اليوم الثلاثاء، من معدة طفل في الدقهلية.

وكان طفل يعاني من تأخر ذهني بمركز شربين بمحافظة الدقهلية ابتلع 20 عملة معدنية من فئة 1جنيه، ما أدى إلى إصابته بالتهاب شديد في المعدة.

وكان الدكتور محمد الإمام، أخصائي جراحة الكبد والجهاز الهضمي، فوجىء برجل وزوجته وبرفقتهما طفلهما البالغ من العمر 10 سنوات ويعاني من التأخر الذهنى يطلبون الكشف عليه ليتبين من الفحوصات والأشعة وجود قطعًا معدنية في معدة الطفل استخرجها الطبيب بعدها عن طريق إجراء جراحة للصغير.

وقال الدكتور محمد الإمام، في تصريحات له إن حالة الطفل مستقرة بعد العملية، مضيفًا:" تلك هي الحالة الأولى من نوعها التى يشهدها بابتلاع طفل ذلك العدد من العملات".

وأكد الإمام رفضه الحصول على أي مبالغ مالية نظير الجراحة، واكتفى فقط بالـ 20 جنيها التى استخرجها من معدة الطفل.


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