نقيب الصحفيين: طالبنا بعدم زيادة الغرامات إلى 100 ألف جنيه

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حسن علام- متابعات

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نقابة الصحفيين

نقيب الصحفيين

المجلس الاعلى للاعلام

قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن مجلس نقابة الصحفيين توصلت إلى ملاحظات على لائحة الجزاءات المعدة من قبل المجلس الأعلى للإعلام، بالإجماع، مشيرًا إلى أن ملاحظات مجلس النقابة قانونية وهدفها الحفاظ على حرية الصحافة.

وأضاف سلامة، في تصريحات صحفية له، عقب اجتماع مجلس النقابة، اليوم، أنهم طالبوا في ملاحظاتهم عدم زيادة العقوبات المالية في لائحة الجزاءات عن 100 ألف جنيه، وفقا للقانون.

وتابع «ناقشنا مواد اللائحة بكل تفاصيلها، هناك مواد وافقنا عليها ومواد أخرى أضافنا عليها، طالبنا بتغليظ العقوبة على منتحلي الصفة، طالبنا بإزالة كل ما يتعلق بالألفاظ المطاطية وحاولنا ضبط هذه المواد وتفاصيلها».


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