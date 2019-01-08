  • الثلاثاء 08 يناير 2019
  • بتوقيت مصر08:53 م
بحث متقدم
صلاح

بث مباشر.. حفل أفضل لاعب في أفريقيا

مساجين

مقترح برلماني: الزراعة مقابل الخلوة الشرعية للمسجون

ابوتريكة

حملة واسعة على «تويتر» للعفو عن «أبوتريكة»

وزارة المالية

2030 مصر سابع أكبر اقتصاد فى العالم

الطفلة مليكة

فيديو بشع يوثق دهس مليكة تحت عجلات أتوبيس المدرسة

أرشيفية

مقترح بفرض ضريبة على البورصة.. وخبيران اقتصاديان يردان

الأرصاد تحذر: أمطار غزيزرة الجمعة

خبير يكشف موعد انجلاء موجة الطقس السيئ

غزو صراصير الحرم المكي

بالفيديو.. القصة الكاملة لغزو صراصير الحرم المكي

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

كاس الامم

3مكاسب لمصر من العرس الإفريقي.. وهذا سبب قطع إرسال bein""

نيابة النقض توصي بإلغاء أحكام قضية أحداث مسجد الفتح

قضايا وحوادث

محكمة النقض
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

السجن 10 سنوات لـ"بديع" فى أحداث بني سويف

#

غدا إعادة إجراءات محاكمة 40 متهما بـ"أحداث مسجد الفتح"

#

غدا إعادة إجراءات محاكمة 40 متهما بـ"أحداث مسجد الفتح"

#

نيابة النقض توصى بإعدام مغتصب "طفلة البامبرز"

السجن

المؤبد

الجنايات

النقض

أوصت نيابة النقض، بنقض حكم محكمة الجنايات الصادر بإدانة 312 متهمًا طاعنًا محكوم عليهم بالمؤبد والسجن في قضية أحداث مسجد الفتح التي وقعت أحداثها في أغسطس 2013، وتحديد جلسه لنظر موضوع القضية أمام محكمة النقض.

من المقرر أن تنظر محكمة النقض أولى جلسات الطعن يوم 28 يناير المقبل أمام دائرة «الاثنين ب» برئاسة المستشار إيهاب السيد عثمان.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في سبتمبر من العام الماضي، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، بالسجن المؤبد حضوريا على 22 متهمًا وغيابيا على 21 آخرين منهم صلاح سلطان وأحمد المغير وعبدالرحمن البر وسعد عمارة وعبدالرحمن عز.

كما تضمن الحكم المطعون فيه، معاقبة 17متهما حضوريا بالسجن المشدد 15 عاما، وبالسجن المشدد 10 سنوات  حضوريا لـ54 متهما ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وغيابيا لـ13 متهما، كما قضت آنذاك حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات  بحق 213 متهمًا، والسجن لمدة 10 سنوات  لـ87 متهمًا آخرين غيابيا، ومعاقبة حدثين بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة 6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وبراءة 52 متهما من بينهم الطالب الإيرلندى وشقيقتيه المخلى سبيلهم على ذمة القضية، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية عدا المتهمين الأحداث ومصادرة المضبوطات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

أهلها في رباط

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» احتياطي الصين من النقد الأجنبي يرتفع إلى 3.073 تريليون دولار
» خصم 9.5% من أجور العاملين بماسبيرو
» إذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية على التلفزيون المصري
» السعودية تكستح كوريا الشمالية برباعية مُذلة
» سويلم: وعي الجمهور سيُنجح بطولة الأمم الأفريقية
» «تصويرها عارية ولمس صدر شقيقتها».. قصة زينة في محاكم دبي
» غدا محاكمة مدحت شلبي لإساءته للخطيب
» مصرع سيدة سقطت من الدور الـ11
» أول تعليق لـ«صلاح» بعد تنظيم مصر لأمم أفريقيا
» الداخلية قنبلة الأوبرا ..بلاغ كاذب
» "الهجرة" تطلق أول مجلة إلكترونية للمصريين بالخارج

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
دار القضاء العالي
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء