وزير الشباب عن إغلاق فضائية «بي إن»: «مفيش حاجه هتزعلنا»

08 يناير 2019 - 08:25 م

أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن سعادته لفوز مصر بتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وأشار صبحي في تصريحات عبر قناة دي أم سي، إلى أن الأمر سيبحث فنيًا مع اتحاد الكرة المصري خلال الأيام المقبلة، لكنه نفى وجود النية لإلغاء البطولة.

وقال وزير الرياضة: "من قال أن الدوري سيتم إلغاءه؟! هذا الأمر حق أصيل لاتحاد الكرة المصري، ولم يسبق لنا أن نظمنا بطولة أو شاركنا في أخرى وقمنا بإلغاء الدوري".

وأكمل: "الأمر سيبحث فنيًا مع اتحاد الكرة، ولكن الدوري لن يتم إلغاءه، وحينما يحل موعد بداية كأس الأمم فإن البطولة المحلية ستكون على وشك النهاية".

واختتم: "قطع بث قناة بي إن سبورت في مصر واحتمالية عدم بثها لكأس الأمم سيكون أحد الملفات التي سنبحثها وندرسها خلال الفترة المقبلة لإيجاد حلًا لها"، قائلا: "مفيش حاجه هتزعلنا، وأكيد هنلاقي حلول ".

وكانت شبكة بي إن سبورت قد أعلنت عن توقف بثها في مصر بداية من اليوم الثلاثاء، في ظل عدم التوصل لاتفاق مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية.