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خصم 9.5% من أجور العاملين بماسبيرو

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ماسبيرو
ماسبيرو

خالد الشرقاوي

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ماسبيرو

الوطنية للإعلام

خصومات

صندوق الزمالة

وافق مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام بآخر اجتماعاته على الدراسة الاكتوارية الجديدة التي تم إعدادها لإشهار صندوق الزمالة للعاملين بالتليفزيون وذلك بعد تعديلات جرى إدخالها على تلك الدراسة لاعتمادها رسميا.

وخاطب المجلس القطاعات لخصم نحو 9.5 ? من الأجر الأساسي للعاملين اعتبارا من 1 يوليو 2017 مع زيادة 7? على بند الأساسي أيضا لكافة العاملين اعتبارا من أول يناير 2019.

وناشد مجلس الهيئة القطاعات موافاة إدارة الصندوق بكل بيانات العاملين ونسب الخصم والاستقطاعات منهم لإجراء التسوية بين فوارق الأموال على كل منهم لاسميا أن صندوق الزمالة ينهي أزمة صرف مكافأة نهاية الخدمة لجميع الموظفين بماسبيرو.

ومن جانبهم رفض مسئولو بعض النقابات الفرعية لقطاعات داخل ماسبيرو تنفيذ ذلك القرار مطالبة بعدم تحميل العاملين أية مبالغ وخصومات خلال الفترة الحالية إلا أنه لم يتم التوصل لحل نهائي في ذلك الأمر معهم.

يذكر أن صندوق الزمالة يعد هو الحل الوحيد لاستمرار صرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالتليفزيون، حيث نجح المسئولون في إنهاء الخلاف مع هيئة الرقابة المالية حول عدم قانونيته وتطلب الأمر إعداد دراسة اكتوراية سليمة لضمان وجوده.



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