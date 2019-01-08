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انطلاق المفاوضات التجارية بين أمريكا والصين في بكين

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عقد مفاوضون أمريكيون وصينيون، امس الإثنين، أول جولة محادثات مباشرة بين الطرفين منذ اتفاق القوتين الاقتصاديتين على هدنة تهدف إلى حل نزاعهما التجاري.
وعزز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآمال، الأسبوع الماضي، بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع المستمر منذ أشهر، والذي فرضت خلاله كل منهما رسوما جمركية على واردات الأخرى، وصلت قيمتها إلى أكثر من 300 مليار دولار.
وقال ترامب "أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق جيد مع الصين".
وتأتي المحادثات بعد شهر من اتفاق الرئيسين الأمريكي والصيني على تعليق زيادة الرسوم المقررة لثلاثة أشهر لمنح المفاوضين فرصة للتوصل إلى اتفاق وإنهاء النزاع الذي هز أسواق العالم.


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