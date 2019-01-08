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جلوبال تليكوم القابضة" تعتزم زيادة رأسمالها إلى 13.9 مليار جنيه

مال وأعمال

جلوبال تليكوم
جلوبال تليكوم

عصام الشربيني

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جلوبال تليكوم


أكدت شركة جلوبال تليكوم القابضة، اعتزامها زيادة رأسمالها بواقع 11.2 مليار جنيه من خلال إصدار 19.3 مليار سهم جديد بقيمة اسمية 0.58 جنيه للسهم، ليسجل 13.9 مليار جنيه مقابل 2.7 مليار جنيه.
وقالت الشركة في بيان لها إنه سيتم استخدام صافي حصيلة زيادة رأس المال في تلبية الالتزامات المالية للشركة حتى نهاية 2019، بما في ذلك القروض والمستحقات لمجموعة "فيون"، المساهم الرئيسي بالشركة، بالإضافة إلى توفير السيولة اللازمة لدعم شركاتها التابع وتلبية احتياجاتها على المدى القصير مع التركيز على عملياتها في بنجلاديش.
وتعتزم الشركة سداد التزامات فوائد دولارية خلال العام الجاري بقيمة  118 مليون دولار،  بالإضافة إلى تخصيص 300 مليون دولار لتمويل احتياجات إعادة التمويل المحتملة الخاصة بسندات ذات أولوية مستحقة في النصف الأول من 2019 على مستوى الشركة التابعة في بنجلاديش أو سداد جزء من التزامات الديون للشركة بما في ذلك تسوية مستقبلية محتملة للمنازعات القضائية، بجانب سدادات أخرى.
 ونوهت الشركة أنه سيتم تنفيذ زيادة رأس المال من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب وفقا لحصة كل منهم في رأسمال الشركة في تاريخ الحق في الاكتتاب والذي سيتم الإعلان عنه لاحقا


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