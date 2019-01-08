» السعودية تكستح كوريا الشمالية برباعية مُذلة

08 يناير 2019 - 08:10 م

حقق منتخب السعودية فوزًا كاسحًا على نظيره الكوري الشمالي، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب استاد مكتوم بن راشد بنادي الشباب، بالجولة الأولى للمجموعة الخامسة بكأس آسيا المقامة حاليًا في الإمارات.

تقدم هتان باهبري بالهدف الأول من خلال مراوغة رائعة ثم تسديدة فى الدقيقة 29 وهو الهدف الأول فى تاريخ المنتخب السعودي، وأضاف حسين المقهوي الثاني للآخر في الدقيقة 37 لينتهي الشوط الأول على هذه النتيجة.

فى الشوط الثاني أضاف القائد سالم الدوسري الهدف الثالث عند الدقيقة 71، قبل أن يختتم فهد المولد الرباعية فى الدقيقة 87 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يتصدر المنتخب السعودي جدول ترتيب المجموعة الخامسة مبكرًا برصيد 3 نقاط، قبل المباراة الأخرى فى المجموعة بين قطر ولبنان غدًا.