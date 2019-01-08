حصول مصر على 16 صوتًا دليل على الثقة في إمكانياتنا

08 يناير 2019 - 08:01 م

قال الكابتن سيف زاهر، عضو مجلس اتحاد الكرة، إن استضافة مصر لكأس الأمم الإفريقية لعام 2019 يؤكد أننا نعيش في دولة قوية وكبيرة.

وأضاف "زاهر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الثلاثاء، أن حصول مصر على 16 صوتا في اللجنة التنفيذية بالعاصمة السنغالية دليل على جاهزية مصر والثقة بإمكانياتنا.

وأوضح "زاهر"، أن لديهم تكليفات من القيادة السياسية أن يسيروا بالتوازي في هذا الملف، وعلى رأسه عودة الجماهير للملاعب مرة أخرى بشكل كامل.