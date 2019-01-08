حملة واسعة على «تويتر» للعفو عن «أبوتريكة»

أمير سعد
دشن محمد الكواليني، المعلق الرياضي بقناة «بي ان سبورت» هاشتاج للعفو عن النجم محمد أبوتريكة، صانع ألعاب الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق.
وكتب «الكواليني»، عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، « اليوم ابن مصر البار وقف بجوار الوفد المصرى فى تدعيم ملف تنظيم #مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية والحمد الله تم أسناد تنظيم البطولة لمصر باكتساح كبير».
وأضاف، «أتمنى التفاعل مع الهاشتاج حتى يصل لكل المسئولين للعفو عن نجم له مكانة كبيرة فى قلوبنا جميعًا».
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