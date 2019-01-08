التعاقد مع شركة عالمية للترويج للاستثمار قريبًا

08 يناير 2019 - 07:50 م



قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر إن وزارتها تعتزم توقيع عقد مع شركة عالمية للترويج للاستثمار، بعد موافقة المجموعة الاقتصادية، وتوقعت أن يتم التوقيع على هذا العقد قريبا.



وأوضحت نصر أن الوزارة أعدت مسودة أولية لإنشاء صندوق ضمان وتأمين الاستثمارات في دول القارة الافريقية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأضافت الوزيرة أنها درست نماذجا مختلفة في عدد من الدول مثل بريطانيا وفرنسا، ووكالة ضمان الاستثمار التابعة للبنك الدولي مشيرة إلي أنه سيتم إجراء مفاضلة بين تلك النماذج المختلفة، بشأن كونها صندوقا حكوميا، أو في صورة شركة.



وتابعت "تم إرسال هذه المسودة إلى جميع الوزارات المعنية؛ لأخذ الرأي بشأنها".



وأوضحت أن الوزارة تلقت عددا من ردود الأفعال حيالها، حيث أبدت معظم الوزارات تعليقات عليها، كما يتم العمل حاليا على إعداد مسودة نهائية؛ لعرضها على مجلس الوزراء.





