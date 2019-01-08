  • الثلاثاء 08 يناير 2019
  • بتوقيت مصر08:57 م
بحث متقدم
صلاح

بث مباشر.. حفل أفضل لاعب في أفريقيا

مساجين

مقترح برلماني: الزراعة مقابل الخلوة الشرعية للمسجون

ابوتريكة

حملة واسعة على «تويتر» للعفو عن «أبوتريكة»

وزارة المالية

2030 مصر سابع أكبر اقتصاد فى العالم

الطفلة مليكة

فيديو بشع يوثق دهس مليكة تحت عجلات أتوبيس المدرسة

أرشيفية

مقترح بفرض ضريبة على البورصة.. وخبيران اقتصاديان يردان

الأرصاد تحذر: أمطار غزيزرة الجمعة

خبير يكشف موعد انجلاء موجة الطقس السيئ

غزو صراصير الحرم المكي

بالفيديو.. القصة الكاملة لغزو صراصير الحرم المكي

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

كاس الامم

3مكاسب لمصر من العرس الإفريقي.. وهذا سبب قطع إرسال bein""

مصرع سيدة سقطت من الدور الـ11

قضايا وحوادث

مصرع
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

تفاصيل مقتل سيدة وسرقة مصوغاتها بالدقهلية

#

كشف غموض انتحار سيدة الهرم: خافت من الفضيحة أمام الجيران

#

القطن يقترب من مواجهة الزمالك بالكونفدرالية

#

القطن يقترب من مواجهة الزمالك بالكونفدرالية

منزل

مصرع

سقوط

سيدة

لقيت سيدة فى العقد الثانى من عمرها مصرعها إثر سقوطها من شرفة منزلها بالدور الحادى عشر  بميدان الشون بالمحلة الكبرى .

تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية ، إخطارا بورد إشارة من مستشفى المحلة العام يفيد بوصول سيدة سقطت من الطابق الحادى عشر، تدعى مها حسن محمد متولى 28 عاما عن طريق الإسعاف إلى مستشفى المحلة العام في حالة خطيرة بعدما سقطت من شرفة منزلها.

وبتوقيع الكشف الطبي تبين وجود نزيف داخل الجمجمة وكسر بها  وهى بحالة غيبوية تامة وتم التعامل مع المصابة في قسم العناية المركزة إلا أن خطورة حالتها أدت إلى الوفاة.

حرر محضر بالواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائى بسرعة عمل التحريات إذا كان في الوفاة شبهة جنائية ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

أهلها في رباط

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» احتياطي الصين من النقد الأجنبي يرتفع إلى 3.073 تريليون دولار
» خصم 9.5% من أجور العاملين بماسبيرو
» إذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية على التلفزيون المصري
» السعودية تكستح كوريا الشمالية برباعية مُذلة
» سويلم: وعي الجمهور سيُنجح بطولة الأمم الأفريقية
» «تصويرها عارية ولمس صدر شقيقتها».. قصة زينة في محاكم دبي
» غدا محاكمة مدحت شلبي لإساءته للخطيب
» مصرع سيدة سقطت من الدور الـ11
» أول تعليق لـ«صلاح» بعد تنظيم مصر لأمم أفريقيا
» الداخلية قنبلة الأوبرا ..بلاغ كاذب
» "الهجرة" تطلق أول مجلة إلكترونية للمصريين بالخارج

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
دار القضاء العالي
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء