» مصرع سيدة سقطت من الدور الـ11

08 يناير 2019 - 07:44 م

لقيت سيدة فى العقد الثانى من عمرها مصرعها إثر سقوطها من شرفة منزلها بالدور الحادى عشر بميدان الشون بالمحلة الكبرى .

تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية ، إخطارا بورد إشارة من مستشفى المحلة العام يفيد بوصول سيدة سقطت من الطابق الحادى عشر، تدعى مها حسن محمد متولى 28 عاما عن طريق الإسعاف إلى مستشفى المحلة العام في حالة خطيرة بعدما سقطت من شرفة منزلها.

وبتوقيع الكشف الطبي تبين وجود نزيف داخل الجمجمة وكسر بها وهى بحالة غيبوية تامة وتم التعامل مع المصابة في قسم العناية المركزة إلا أن خطورة حالتها أدت إلى الوفاة.

حرر محضر بالواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائى بسرعة عمل التحريات إذا كان في الوفاة شبهة جنائية ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث.