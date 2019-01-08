فيديو بشع يوثق دهس مليكة تحت عجلات أتوبيس المدرسة

08 يناير 2019 - 07:42 م

نشر ذوو الطفلة "مليكة" التي توفيت تحت عجلات أتوبيس إحدى المدارس الخاصة بالسادس من أكتوبر، فيديو يوثق الحادث، ويثبت أنه تم دهسها تحت عجلات أتوبيس المدرسة، حيث تظهر الطفلة في الفيديو وهي تنزل منه بمفردها دون مرافقة مشرفة الأتوبيس، وقبل أن تنهي عبورها يتحرك الأتوبيس ثم تظهر مليكة وهي ملقاة على الأرض بعد دهسها تحت عجلات الأتوبيس.

وكان والد مليكة نشر، عبر حسابه بموقع فيس بوك، أن الإهمال من سائق الأتوبيس ومشرفته قد تسببا في وفاة نجلته، وطالب بالقصاص من المتهمين، وأحدث المنشور ردود فعل واسعة، الأمر الذي دفع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتدخل وإعلان تشكيل لجنة عليا للتحقيق في الحادث ومعرفة ملابساته.

ونعى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، الطفلة في أعقاب انتشار رسالة والدها عبر "فيس بوك" وعبر وسائل الإعلام.