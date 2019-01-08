  • الثلاثاء 08 يناير 2019
  • بتوقيت مصر08:57 م
بحث متقدم
صلاح

بث مباشر.. حفل أفضل لاعب في أفريقيا

مساجين

مقترح برلماني: الزراعة مقابل الخلوة الشرعية للمسجون

ابوتريكة

حملة واسعة على «تويتر» للعفو عن «أبوتريكة»

وزارة المالية

2030 مصر سابع أكبر اقتصاد فى العالم

الطفلة مليكة

فيديو بشع يوثق دهس مليكة تحت عجلات أتوبيس المدرسة

أرشيفية

مقترح بفرض ضريبة على البورصة.. وخبيران اقتصاديان يردان

الأرصاد تحذر: أمطار غزيزرة الجمعة

خبير يكشف موعد انجلاء موجة الطقس السيئ

غزو صراصير الحرم المكي

بالفيديو.. القصة الكاملة لغزو صراصير الحرم المكي

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

كاس الامم

3مكاسب لمصر من العرس الإفريقي.. وهذا سبب قطع إرسال bein""

«سلامة»: ملاحظات الصحفيين على جزاءات «الأعلى للإعلام» قانونية

الحياة السياسية

عبد المحسن سلامة
عبد المحسن سلامة

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

بالمستندات.. نص مشروع لائحة جزاءات «الأعلى للإعلام»

#

بدء اجتماع مجلس نقابة الصحفيين

#

إجراء من "سلامة" لا يمثل الجماعة الصحفية

#

رد مفاجئ لرئيس البرلمان عن تعدى الصيادلة على الصحفيين

نقابة الصحفيين

عبدالمحسن سلامة

الأعلي للاعلام

لائحة الجزاءات

قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن ملاحظات مجلس نقابة الصحفيين، علي لائحة جزاءات المجلس الأعلى للإعلام قانونية وهدفها الحفاظ على حرية الصحافة.

وأضاف نقيب الصحفيين، في تصريحات عقب اجتماع مجلس النقابة اليوم الثلاثاء، أن اجتماع اليوم كان مقررًا لمناقشة ملاحظات النقابة علي لائحة جزاءات المجلس الأعلى للإعلام فقط.

وأضاف أنهم طالبوا فى ملاحظاتهم عدم زيادة العقوبات المالية فى لائحة الجزاءات عن 100 الف جنيه وفقا للقانون، متابعا :" ناقشنا مواد اللائحة بكل تفاصيلها، وهناك مواد وافقنا عليها ومواد أخرى أضفنا عليها، طالبنا بتغليظ العقوبة على منتحلى الصفة، وطالبنا بإزالة كل ما يتعلق بالألفاظ المطاطة وحاولنا ضبط هذه المواد وتفاصيلها".

وأوضح نقيب الصحفيين، أنه سيتم إرسالها للمجلس الأعلى للإعلام غدا الأربعاء.

وقال: "ملاحظات مجلس النقابة جاءت بالإجماع ، ونتمني أن يأخذها المجلس الأعلي بعين الاعتبار وهدفنا مع المجلس الأعلى للإعلام.. حرية الصحافة"


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

أهلها في رباط

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» احتياطي الصين من النقد الأجنبي يرتفع إلى 3.073 تريليون دولار
» خصم 9.5% من أجور العاملين بماسبيرو
» إذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية على التلفزيون المصري
» السعودية تكستح كوريا الشمالية برباعية مُذلة
» سويلم: وعي الجمهور سيُنجح بطولة الأمم الأفريقية
» «تصويرها عارية ولمس صدر شقيقتها».. قصة زينة في محاكم دبي
» غدا محاكمة مدحت شلبي لإساءته للخطيب
» مصرع سيدة سقطت من الدور الـ11
» أول تعليق لـ«صلاح» بعد تنظيم مصر لأمم أفريقيا
» الداخلية قنبلة الأوبرا ..بلاغ كاذب
» "الهجرة" تطلق أول مجلة إلكترونية للمصريين بالخارج

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
دار القضاء العالي
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء