«سلامة»: ملاحظات الصحفيين على جزاءات «الأعلى للإعلام» قانونية

08 يناير 2019 - 07:39 م

قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن ملاحظات مجلس نقابة الصحفيين، علي لائحة جزاءات المجلس الأعلى للإعلام قانونية وهدفها الحفاظ على حرية الصحافة.

وأضاف نقيب الصحفيين، في تصريحات عقب اجتماع مجلس النقابة اليوم الثلاثاء، أن اجتماع اليوم كان مقررًا لمناقشة ملاحظات النقابة علي لائحة جزاءات المجلس الأعلى للإعلام فقط.

وأضاف أنهم طالبوا فى ملاحظاتهم عدم زيادة العقوبات المالية فى لائحة الجزاءات عن 100 الف جنيه وفقا للقانون، متابعا :" ناقشنا مواد اللائحة بكل تفاصيلها، وهناك مواد وافقنا عليها ومواد أخرى أضفنا عليها، طالبنا بتغليظ العقوبة على منتحلى الصفة، وطالبنا بإزالة كل ما يتعلق بالألفاظ المطاطة وحاولنا ضبط هذه المواد وتفاصيلها".

وأوضح نقيب الصحفيين، أنه سيتم إرسالها للمجلس الأعلى للإعلام غدا الأربعاء.

وقال: "ملاحظات مجلس النقابة جاءت بالإجماع ، ونتمني أن يأخذها المجلس الأعلي بعين الاعتبار وهدفنا مع المجلس الأعلى للإعلام.. حرية الصحافة"