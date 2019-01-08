المالية تستعد لإصدار عملات متداولة توثق المشروعات القومية الكبرى

08 يناير 2019 - 07:38 م

تستعد وزارة المالية ممثلة في مصلحة سك العملة لإصدار عملات متداولة فئة (الجنيه والخمسون قرشاً) لتوثيق المشروعات القومية الكبرى في مصر طبقاً للتصميمات المعتمدة مع أهمية إصدار هذه العملات بقيمتها الاسمية ليتاح تداولها واقتناءها لجميع أفراد الشعب في إطار التوعية بهذه المشروعات القومية التي تشمل مجالات متعددة تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة في مجالات الطاقة المتجددة والري والزراعة والطرق والتنمية العمرانية والتي تمثل بعض من إنجازات الدولة خلال الفترة الحالية.



وقال د. شريف حازم مستشار وزير المالية أن ذلك يأتى عقب إصدار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارًا بالترخيص لوزارة المالية ممثلة في مصلحة سك العملة لإصدار عملات تذكارية قابلة للتداول فئة الجنيه الواحد والخمسون قرشاً توثيقاً للإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية.



وأضاف مستشار وزير المالية أن من أبرز الانجازات التي يتم تسليط الضوء عليها فى العملات المتداولة هى (العاصمة الإدارية ، مزارع الطاقة الشمسية بأسوان، الشبكة القومية للطرق، محطات توليد الطاقة، مدينة العلمين الجديدة، الريف المصري الجديد، حقل ظهر للغاز، قناطر أسيوط الجديدة)، وذلك حسب نماذج التصميمات وعددها 16 تصميماً وبالأعداد والمواصفات التي ينص عليها القرار





