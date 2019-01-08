بدء المرحلة الثانية من مشروع توثيق النقوش الصخرية بجنوب سيناء

08 يناير 2019 - 07:35 م

بدأت وزارة الآثار في أعمال المرحلة الثانية من مشروع توثيق النقوش الصخرية الموجودة بمنطقة أثار جنوب سيناء.



وأوضحت الدكتورة نادية خضر رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري، أن المرحلة الثانية للمشروع تستهدف توثيق النقوش الصخرية المنتشرة بأودية سيناء وهي تتنوع ما بين مخربشات ومناظر حيوانية وكتابات هيروغليفية ويونانية ونبطية وعربية، مشيرة إلي أن البعثة بدأت أعمالها بتوثيق نقوش وادي عميرة والتي تتضمن أسماء ملوك الأسرة الأولي منهم:" إري حور، ونعرمر، وجر" و سوف تعمل البعثة علي الانتهاء من توثيق كافة النقوش الموجودة بالمنطقة والتي يرجع تاريخها منذ عصر بداية الاسرات وحتي العصور الاسلامية.



و أشارالدكتور هشام حسين مدير عام أثار شمال سيناء ورئيس البعثة، أن البعثة تعمل علي استحداث قاعدة بيانات خاصة بكافة النقوش الصخرية، وهي تتضمن صور ذات جودة عالية وإحداثيات خاصة لكل نقش، بالإضافة إلي استخدام عدد من التقنيات الحديثة التي تساهم في توضيح ما تلاشي من النقوش والمناظر.



وأضاف أنه علي هامش هذا المشروع تنظم إدارة التدريب المركزية بمركز تدريب جنوب سيناء والبحر الأحمر دورة تدريبية بعنوان " توثيق النقوش الصخرية" بهدف تدريب الآثاريين علي توثيق تلك النقوش.



جدير بالذكر أن المرحلة الأولي من مشروع توثيق النقوش الصخرية شملت مواقع وادي الدوم، والسليك، والرسيس، والعين السخنة بمنطقة آثار السويس.





