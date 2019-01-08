  • الثلاثاء 08 يناير 2019
  • بتوقيت مصر08:58 م
بحث متقدم
صلاح

بث مباشر.. حفل أفضل لاعب في أفريقيا

مساجين

مقترح برلماني: الزراعة مقابل الخلوة الشرعية للمسجون

ابوتريكة

حملة واسعة على «تويتر» للعفو عن «أبوتريكة»

وزارة المالية

2030 مصر سابع أكبر اقتصاد فى العالم

الطفلة مليكة

فيديو بشع يوثق دهس مليكة تحت عجلات أتوبيس المدرسة

أرشيفية

مقترح بفرض ضريبة على البورصة.. وخبيران اقتصاديان يردان

الأرصاد تحذر: أمطار غزيزرة الجمعة

خبير يكشف موعد انجلاء موجة الطقس السيئ

غزو صراصير الحرم المكي

بالفيديو.. القصة الكاملة لغزو صراصير الحرم المكي

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

كاس الامم

3مكاسب لمصر من العرس الإفريقي.. وهذا سبب قطع إرسال bein""

بدء المرحلة الثانية من مشروع توثيق النقوش الصخرية بجنوب سيناء

آخر الأخبار

اثار سيناء
وزارة الاثار

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

وزير الأوقاف: نعمل في مرحلة البناء والتكوين العلمي للأئمة

#

بث مباشر.. السيسي يفتتح المشروع القومي بشاير الخير

#

الحكومة توافق على تعديل باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

#

700 مليون قدم زيادة في إنتاج الغاز يوميًا أوائل 2019

بدأت وزارة الآثار في أعمال المرحلة الثانية من مشروع توثيق النقوش الصخرية الموجودة بمنطقة أثار جنوب سيناء.

وأوضحت الدكتورة  نادية خضر رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري، أن المرحلة الثانية للمشروع تستهدف توثيق النقوش الصخرية المنتشرة بأودية سيناء وهي تتنوع ما بين مخربشات ومناظر حيوانية وكتابات هيروغليفية ويونانية ونبطية وعربية، مشيرة إلي أن البعثة بدأت أعمالها بتوثيق نقوش وادي عميرة والتي تتضمن أسماء ملوك الأسرة الأولي منهم:" إري حور، ونعرمر، وجر" و سوف تعمل البعثة علي الانتهاء من توثيق كافة النقوش الموجودة بالمنطقة والتي يرجع تاريخها منذ عصر بداية الاسرات وحتي العصور الاسلامية.

و أشارالدكتور هشام حسين مدير عام أثار شمال سيناء ورئيس البعثة، أن البعثة تعمل علي استحداث قاعدة بيانات خاصة بكافة النقوش الصخرية، وهي تتضمن صور ذات جودة عالية وإحداثيات خاصة لكل نقش، بالإضافة إلي استخدام عدد من التقنيات الحديثة التي تساهم في توضيح ما تلاشي من النقوش والمناظر.

وأضاف أنه علي هامش هذا المشروع تنظم إدارة التدريب المركزية بمركز تدريب جنوب سيناء والبحر الأحمر دورة تدريبية بعنوان " توثيق النقوش الصخرية" بهدف تدريب الآثاريين علي توثيق تلك النقوش.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولي من مشروع توثيق النقوش الصخرية شملت مواقع وادي الدوم، والسليك، والرسيس، والعين السخنة بمنطقة آثار السويس.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

أهلها في رباط

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» احتياطي الصين من النقد الأجنبي يرتفع إلى 3.073 تريليون دولار
» خصم 9.5% من أجور العاملين بماسبيرو
» إذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية على التلفزيون المصري
» السعودية تكستح كوريا الشمالية برباعية مُذلة
» سويلم: وعي الجمهور سيُنجح بطولة الأمم الأفريقية
» «تصويرها عارية ولمس صدر شقيقتها».. قصة زينة في محاكم دبي
» غدا محاكمة مدحت شلبي لإساءته للخطيب
» مصرع سيدة سقطت من الدور الـ11
» أول تعليق لـ«صلاح» بعد تنظيم مصر لأمم أفريقيا
» الداخلية قنبلة الأوبرا ..بلاغ كاذب
» "الهجرة" تطلق أول مجلة إلكترونية للمصريين بالخارج

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
دار القضاء العالي
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء