  • الثلاثاء 08 يناير 2019
  • بتوقيت مصر08:57 م
بحث متقدم
صلاح

بث مباشر.. حفل أفضل لاعب في أفريقيا

مساجين

مقترح برلماني: الزراعة مقابل الخلوة الشرعية للمسجون

ابوتريكة

حملة واسعة على «تويتر» للعفو عن «أبوتريكة»

وزارة المالية

2030 مصر سابع أكبر اقتصاد فى العالم

الطفلة مليكة

فيديو بشع يوثق دهس مليكة تحت عجلات أتوبيس المدرسة

أرشيفية

مقترح بفرض ضريبة على البورصة.. وخبيران اقتصاديان يردان

الأرصاد تحذر: أمطار غزيزرة الجمعة

خبير يكشف موعد انجلاء موجة الطقس السيئ

غزو صراصير الحرم المكي

بالفيديو.. القصة الكاملة لغزو صراصير الحرم المكي

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

كاس الامم

3مكاسب لمصر من العرس الإفريقي.. وهذا سبب قطع إرسال bein""

"الهجرة" تطلق أول مجلة إلكترونية للمصريين بالخارج

آخر الأخبار

وزارة الهجرة
الهجرة

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

«إلهان عمر» أكثر النساء نفوذًا فى أمريكا

#

"الهجرة" تطالب العلماء المتميزين فى التدريس بحضور "مصر تستطيع"

#

"الهجرة" تنسق مع "الدفاع" بشأن دورات أمن قومي للشباب

#

إعفاءات جمركية للمصريين بالخارج



أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إطلاق أول عدد من المجلة الشهرية للوزارة بعنوان "مصر معاك"، في خطوة جديدة لفتح أبواب التواصل مع المصريين بالخارج، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لنقل ما يحدث على أرض الوطن، واستعراض جهود الوزارة على مدار الشهر.

ورحبت وزيرة الهجرة بتلقي مقترحات ومشاركات المواطنين بالخارج للنشر في صفحات المجلة حتى تكون صوتاً للجاليات المصرية المغتربة.
وأضافت الوزيرة أن إطلاق المجلة يهدف إلى الوصول لكل فئات المصريين بالخارج، بكل الوسائل المتاحة مقروءة ومرئية وغيرها، وستصدر شهرياً في نسخة إلكترونية بصفة دورية لحين إصدارها مطبوعة في مرحلة لاحقة.

ومن جانبها، أوضحت مها سالم، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المركز الإعلامي عمل على الاستفادة من كل وسائل التواصل عبر العديد من المنصات الإعلامية التي تتواجد عليها الوزارة، مضيفة أن المجلة تمثل نتاجًا جديدًا لما يقوم به المركز الإعلامي إخراجًا ومحتوى.

وتابعت سالم أن المجلة تضم الكثير من الأخبار الحصرية عن الوزارة، ونصائح للمصريين الراغبين في السفر، وعددًا من الأبواب التي تعكس روح الوطن من إنجازات الدولة وأبواب أخرى للفنون والثقافة المصرية الأصيلة، إضافة إلى باب عن الخبراء المصريين بالخارج وباب "صوتك مسموع" الذي يتلقى أسئلة واستفسارات المواطنين بالخارج.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

أهلها في رباط

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» احتياطي الصين من النقد الأجنبي يرتفع إلى 3.073 تريليون دولار
» خصم 9.5% من أجور العاملين بماسبيرو
» إذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية على التلفزيون المصري
» السعودية تكستح كوريا الشمالية برباعية مُذلة
» سويلم: وعي الجمهور سيُنجح بطولة الأمم الأفريقية
» «تصويرها عارية ولمس صدر شقيقتها».. قصة زينة في محاكم دبي
» غدا محاكمة مدحت شلبي لإساءته للخطيب
» مصرع سيدة سقطت من الدور الـ11
» أول تعليق لـ«صلاح» بعد تنظيم مصر لأمم أفريقيا
» الداخلية قنبلة الأوبرا ..بلاغ كاذب
» "الهجرة" تطلق أول مجلة إلكترونية للمصريين بالخارج

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
دار القضاء العالي
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء