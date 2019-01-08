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الأهلي يكشف حجم إصابة «جيرالدو» و«محمود»

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المصريون

الاهلى

محمد محمود

جيرالدو

كشف خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعرض الثنائي جيرالدو دي كوستا ومحمد محمود للإصابة أمام سموحة.

الأهلي انتصر على سموحة بهدف علي معلول في لقاء مؤجل من الجولة الـ 15 من الدوري المصري.

وقال طبيب الأهلي: "جيرالدو يعاني من شد في العضلة الخلفية".

وأضاف في تصريحاته للصحفيين "بينما يعاني محمد محمود من جزع في الركبة".

جيرالدو شارك أساسيا لأول مرة مع الأهلي قبل أن يغادر أرض الملعب بين شوطي مواجهة سموحة.

محمد محمود شارك أساسيا لأول مرة أيضا قبل أن يغادر أرض الملعب للإصابة في الدقيقة 57.


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