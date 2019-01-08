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200 مليون جنيه تمويل سكن كريم لأكثر من 37 ألف أسرة في 2018

الحياة السياسية

وزارة التضامن
والي

عصام الشربيني

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قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج سكن كريم خلال عام 2018 أكثر من 37000 أسرة بتمويل وصل إلي 200 مليون جنيه.
وأضافت والي أن مشروع سكن كريم يهدف الي تحسين الأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة والمسجلة في قاعدة بيانات تكافل وكرامة" حيث تبلغ نسبة الفقر فيها 50% فأكثر في محافظات الوجه القبلي ، حيث يهدف البرنامج لتحسين البنية التحتية لمنازلهم ليتوفر لهم سكن كريم تتوفر فيه أسقف المنازل وخدمات الصرف الحي ومياه الشرب.
وأشارت والي خطة العمل في سكن كريم ستتغير بالكامل تماشياً مع مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة والتي يعد سكن كريم وعمل توصيلات المياه والصرف الصحي أحد التدخلات التي ستتم ضمن المبادرة.

وقال المهندس محمد هاشم مدير مشروع سكن كريم أنه تم تأهيل وإنشاء البنية التحتية بقري محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر حيث بلغ إجمالي ما نفذ من أسقف للمنازل 2797 لأسرة من الأسر الأولي بالرعاية ، كما تم تنفيذ 3229 وصلة منزلية لمياه الشرب و5592 وصلة للصرف الصحي
وأضاف هاشم أن سكن كريم قد حقق بعض متطلبات القرى في محافظات سوهاج وقنا والأقصر من الوصلات المنزلية للصرف الصحي بتمويل من وزارتي التخطيط لتنفيذ 6125 وصلة وتمويل وزارة التنمية المحلية من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ 12513 وصلة.
كما تم تغطية متطلبات بعض القرى بمحافظة المنيا وقريتين بمحافظة سوهاج بواسطة عدد من الجمعيات الأهلية وتم تنفيذ 7065 وصلة مياه ، وبذلك يكون إجمالي عدد الأسر التي تم تزويدها بوصلات الصرف الصحي من المصادر المختلفة 25703 أسرة.
وأشار هاشم أن المشروعات المنفذة قد أتاحت حوالي 500 ألف يومية عمل حتى الآن لبناء القرى التي ينفذ بها المشروع .
وقال هاشم أنه قد تم رصد تأثير تلك الإنجازات ومدى مساهمتها على تحسين حياة المواطن فرصد تحسن المؤشرات الصحية للأسر المستفيدة من المبادرة في المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات وتقليل التلوث وخفض معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة ، تحسين البنية التحتية والمؤشرات البيئية لمساكن الأسر المستفيدة، إتاحة فرص عمل للعاطلين من الجنسين لتنفيذ مكونات البرنامج بالمناطق المستهدفة ،تعزيز قدرات الجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع المحلية في إدارة مبادرات الحماية الاجتماعية أو المقاولات الصغير.


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