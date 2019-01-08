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وزير البترول يلتقي رؤساء الشركات البترولية لرفع كفاءة الإنتاج

مال وأعمال

الملا خلال لقائه رؤساء الشركات
الملا

عصام الشربيني

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الملا: قطاع البترول من المصادر التقدمية الأساسية للدولة المصرية


أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنه يتم تنفيذ برنامج عمل طموح مستند على التخطيط والتنفيذ العلمي للوفاء باحتياجات صعيد مصر من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى من خلال تنفيذ مشروعات جديدة ورفع كفاءة الوحدات الإنتاجية القائمة فضلاً عن مشروعات البنية الأساسية ومستودعات التخزين ، بالإضافة الى العمل على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والذى يأتى متزامناً مع الجهود التنموية للدولة بصعيد مصر .
جاء ذلك خلال رئاسته اجتماعات الجمعيات العمومية لشركات أسيوط والعامرية لتكرير البترول والإسكندرية للبترول لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي الجديد 2019 / 2020 بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والمهندس محمد سعفان وكيل أول وزارة البترول والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية والمهندس محمد عبدالعظيم رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول والجيولوجى أشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف ونبوية أحمد وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول وممثلي وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام .
وأشار الوزير إلى أن استراتيجية الوزارة الحالية تهدف إلى الاستغلال الاقتصادي للطاقات التكريرية المتاحة ورفع كفاءة المعامل والعمل على إزالة الاختناقات وتنفيذ مشروعات تكرير جديدة بهدف استمرار تأمين إمدادات المنتجات البترولية ومواكبة الطلب المحلى على المنتجات البترولية والعمل على تقليص المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج مؤكداً على أهمية التشغيل الآمن للمعامل من خلال الالتزام الصارم بكافة معايير وضوابط واشتراطات السلامة والأمان الصناعي .



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