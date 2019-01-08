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غدا إعادة إجراءات محاكمة متهم بفتنة الشيعة

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جرائم

تجمهر

فتنة الشيعة

تنظر غدا الأربعاء محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار معتز خفاجى، إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية رقم 3117، والمعروفة إعلامياً بـ"فتنة الشيعة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، محمد عمار، السعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعى فى مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه وإتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء، وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.


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