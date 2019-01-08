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الداخلية قنبلة الأوبرا ..بلاغ كاذب

قضايا وحوادث

الاوبرا
قنبلة الاوبرا

متابعات: عبدالراضي الزناتي

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الداخلية

قنبلة

بلاغ

فحص

أصدرت وزارة الداخلية بيان صحفى، عقب العثور على قنبلة هيكلية أبلغ عنها سائق سيارة تاكسى بمنقطة ميدان الأوبرا بمحيط العتبة، وتم التعامل معها.

وجاء البيان:”تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مساء اليوم 8 الجارى، بلاغاً من أحد سائقى سيارات الأجرة (تاكسى) أفاد خلاله بأنه عقب توصيله لأحد الركاب لميدان الأوبرا، إكتشف تركه لحقيبة بلاستيكية سوداء اللون، داخل السيارة خاصته، بها أسلاك وقطع تشبه الرخام”.

وتابع البيان على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين سلبية البلاغ، وعدم إحتوائها على أية مواد متفجرة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان قد كشف شهود عيان عن الاشتباه فى وجود قنبلة بدائية بمنطقة ميدان الأوبرا بالقرب من شارع عبد الخالق ثروت أمام بنك مصر، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية التى دفعت على الفور بخبراء المفرقعات لتفتيش المكان، كما دفعت بسيارة إطفاء.

وانتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الشارع المؤدى منطقة العتبة، ومنع المواطنين من الاقتراب لحين الانتهاء من عملية التفتيش.


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