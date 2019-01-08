«معلول» يقود الاهلى للفوز على سموحة

08 يناير 2019 - 07:15 م

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا مهمًا على سموحة، بهدف دون رد، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد برج العرب فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشر للدورى.

سجل على معلول هدف الأهلى الوحيد فى الدقيقة 20، وبذلك يرتفع رصيد الفريق الأحمر إلى 27 نقطة ويرتقى للمركز الثالث وله خمس مباريات مؤجلة، فيما يتجمّد رصيد سموحة عند 23 نقطة ويبقى فى المركز الثامن وله مباراة مؤجلة.

الشوط الأول

وجاءت بداية الأهلى حماسية مُستغلاً سرعات نجمه الجديد جيرالدو الذى لعب كمهاجم فى ظل إيقاف مروان محسن وإصابة وليد أزارو، وهدد الفهد الأنجولى جيرالدو مرمى تامر أبوجبل مُبكرًا.

أنقذ ساليف كوليبالى هدفًا مُحققًا لسموحة بعدما استغل أوميد أوكرى خروج نحمد الشناوى الخاطئ ولعب كرة رأسية كادت تسكن الشباك الحمراء لكن كوليبالى أنقذ الموقف، بعدها سدد وليد سليمان ضربة حُرة مباشرة تصدى لها أبوجبل بسهولة.

ضغط الأهلى على سموحة واحتسب الحكم محمد عادل ضربة جزاء سددها على معلول فى شباك أبوجبل مُعلنًا الهدف الأول للمارد الأحمر، وأهدر رمضان صبحى بعدها فرصة خطيرة لتسجيل هدف ثان للأهلي.

لم يهدأ الأهلى عقب الهدف وفرصة رمضان وواصل نشاطه مع محاولات هجومية من سموحة أيضًا للتعادل.

نال جيرالدو بطاقة صفراء للتمثيل بهدف الحصول على ركلة جزاء فى الدقيقة 25 بعدما تلقى تمريرة رائعة من وليد سليمان وحاول مراوغة حارس سموحة وتعرض اللاعب الأنجولى للعرقلة مُطالبًا بركلة جزاء لكن الحكم رفض ومنحه بطاقة صفراء للخشونة، ولعب على معلول رأسية رائعة لكن أبوجبل أنقذ الكرة قبل أن تسكن شباكه.

وتوقفت المباراة دقائق قليلة بسبب اصطدام وليد سليمان لاعب الأهلى ومحمود عزت مدافع سموحة، وقام الجهاز الطبى للأهلى بربط "شاش" حول رأس سليمان واستكمل الثنائى قبل أن يشهر الحكم بطاقة صفراء لأيمن أشرف للخشونة مع لاعب سموحة.

حاول الفريقان التسجيل فى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لكن دون جدوى لينتهى هذا الشوط بتقدم الأهلى بهدف معلول من ضربة جزاء.

الشوط الثانى

بدأ الأهلى الشوط الثانى بتغيير حيث دفع لاسارتى بمحمد شريف بدلاً من جيرالدو مع نشاط واضح من الفريق السكندرى الذى استغل تراجع أداء الأهلى لشن أكثر من هجمة على مرمى محمد الشناوى وأن كانت الهجمات قد إفتقدت اللمسة الأخيرة.

ودفع لاسارتى بكريم نيدفيد بدلاً من محمد محمود الذى خرج للإصابة، شم شارك عمرو بركات لاعب سموحة فى أول ظهور له بعد انتقاله من الأهلى لسموحة فى يناير الحالى.

هدأ أداء الاهلى بشكل غريب فى الدقائق الأولى من هذا الشوط ما سمح للفريق السكندرى لأن يشن أكثر من هجمة على مرمى الشناوى وسدد حسام حسن مهاجم سموحة تسديدة قوية مرت بعيداً عن الشباك.

فى الدقيقة 72 أشهر الحكم بطاقة حمراء لمحمود عزت للخشونة مع رمضان صبحى، وشارك ناصر ماهر بدلاً من وليد سليمان فى الدقيقة 73.

وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء حماسا من الفريقين للتسجيل، وأهدر محمد شريف فرصة لتسجيل هدف ثان ونال رمضان صبحى والسيد فريد بطاقة صفراء للتشاجر على أثر كرة مشتركة، وأهدر محمد شريف ورمضان صبحى أكثر من فرصة للتسجيل لتنتهى المباراة بفوز الأهلى بهدف نظيف.