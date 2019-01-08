أول تعليق لـ«صلاح» بعد تنظيم مصر لأمم أفريقيا

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المصريون

امم افريقيا

صلاح

قال محمد صلاح جناح فريق ليفربول والمنتخب الوطني، إنه بعد فوز مصر بتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 على حساب جنوب أفريقيا، موكدًا أنه يتطلع لخوض البطولة في مصر والتتويج بها من جديد بعد غياب 9 سنوات.

وعبر محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وفريق ليفربول عن سعادته في التواجد بين أفضل لاعبين في أفريقيا لعام 2018 برفقة ساديو ماني لاعب السنغال وبير أوباميانج لاعب الجابون.

وقال صلاح في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص باللاعبين قبل حفل توزيع الجوائز في العاصمة السنغالية داكار: "بكل تأكيد سعيد بالتواجد هنا بين اللاعبين الأفضل في أفريقيا، الجميع قدم ما عليه وقدم أفضل مستوى له".

يذكر أن حفل الاتحاد الأفريقي "كاف" يحظى باهتمام جماهير الكرة المصرية، بعد تواجد محمد صلاح Mohamed Salah نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي ضمن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2018 مع ساديو ماني لاعب منتخب السنغال ونادي ليفربول، وأوباميانج نجم منتخب الجابون ونادي أرسنال الإنجليزى.


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