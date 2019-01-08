خبير يكشف موعد انجلاء موجة الطقس السيئ

08 يناير 2019 - 06:58 م

توقع الدكتور وحيد سعودى، خبير الأرصاد الجوية، أن تستمر نشاط الرياح حتى صباح الغد الأربعاء، فضلا عن انخفاض الرؤية لأقل من 1 كيلو متر بسبب إثارة الرمال والأتربة، والتي تصل لحد العاصفة خاصة على المناطق المكشوفة وعلى الطرق الصحراوية السريعة وإلى كل المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط وتتجاوز سرعتها الـ 30 عقدة ما يؤدى إلى اضطراب كامل في حركة الملاحة البحرية خاصة فوق مسطح البحر المتوسط على أن يمتد هذا النشاط للرياح لكل أنحاء الجمهورية.

وأشار خبير الأرصاد الجوية، إلى حدوث انخفاض آخر في درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال ساعات النهار وشديد البرودة ليلا على كافة أنحاء الجمهورية، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد فقط يصاحبها سقوط الأمطار ما بين غزيرة ومتوسطة الشدة على كل المدن الساحلية وبورسعيد وشمال سيناء تكون ما بين الخفيفة ومتوسطة الشدة على الوجه البحرى والقاهرة.

وأوضح أنه سيكون هناك تحسن واستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من ظهر يوم الأربعاء القادم وحتى مساء يوم السبت القادم، فمن المتوقع أن تميل درجات الحرارة نحو الارتفاع وأن تهدأ سرعة الرياح وتنحصر فرص سقوط الأمطار متوسطة الشدة فقط على السواحل الشمالية للبلاد وتنعدم على باقى أنحاء الجمهورية.