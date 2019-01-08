أكاديمية الشرطة تحتفل بتخريج 45 متدرباً يمثلون 15 دولة أفريقية

08 يناير 2019 - 06:50 م



إحتفل مركز البحوث بأكاديمية الشرطة بتخريج الدورة التدريبية الثالثة فى مجال مكافحة الهجرة غير النظامية وتزوير الوثائق الرسمية، التى شارك فيها عدد (45) متدرباً يمثلون (15) دولة أفريقية من بينها مصر، وبحضور السيد اللواء/ مدير مركز البحوث ، واللواء/ مدير إدارة الهجرة بالإدارة المركزية وشرطة الحدود الإيطالية.. وذلك فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون التدريبى بين وزارتى الداخلية المصرية والإيطالية فى مجال تدريب الكوادر الأمنية الأفريقية فى هذا المجال .

يأتى تنظيم هذه الدورة تكريساً للجهود المكثفة للتعاون المُثمر بين الجانبين المصرى والإيطالى لمكافحة الهجرة غير النظامية فى حقبة زمنية تشهد متغيرات عديدة وحراكاً عالمياً وإهتماماً متزايداً لمواجهة تلك الظاهرة ، وذلك إنطلاقاً من سياسة الوزارة الرامية إلى الاهتمام بتعزيز التعاون الأمنى بين أبناء القارة الأفريقية، وتبادل الخبرات التدريبية والتجارب المتميزة فى هذه المجالات .

من جانبهم أعرب المتدربون الأفارقة عن خالص شكرهم وتقديرهم لوزارتى الداخلية المصرية والإيطالية وأكاديمية الشرطة على تنظيم هذه الدورات التى تمثل أهمية قصوى فى أمر يمس كافة دول العالم ويتطلب التكاتف والتعاون لمكافحته، كما أشادوا بالبرنامج التدريبى الذى تضمن عدداً من المحاضرات القيمة المتعلقة بإدارة الحدود وفحص وثائق السفر ، والإجراءات اللازمة لجمع المعلومات، بالإضافة إلى ما شهدوه خلال الزيارات الثقافية والترفيهية التى قاموا بها وتعرفوا خلالها على أهم المعالم الحضارية والثقافية المصرية .. وفى ختام مراسم الحفل تم تسليم شهادات تقدير لكافة المتدربين.





