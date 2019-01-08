» القوات البحرية تحبط محاولة هجرة غير شرعية

08 يناير 2019 - 06:49 م

واصلت القوات البحرية تنفيذ مهامها في تأمين وحماية السواحل البحرية ودعم أعمال البحث والإنقاذ على كافة الاتجاهات الإستراتيجية.

ونجحت إحدى الوحدات البحرية في إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية في اتجاه السواحل المصرية قرب السلوم بعد اكتشاف عائمة سريعة قادمة من الجانب الليبى تحمل عددا من الأفراد.

وعلى الفور صدرت الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة بالتعامل مع المركب وتم الدفع بوحدة بحرية سريعة لمطاردة العائمة والقبض على أفرادها حيث وجد على متنها 29شخصا من جنسيات مختلفة أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية وتم اقتيادهم لمرسي السلوم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.