رئيس جامعة أسيوط : جميع حالات حريق حضانة الشابات المسلمات مستقرة

08 يناير 2019 - 06:47 م

قام الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط والمشرف على كلية الطب بزيارة إلى مستشفى الأطفال الجامعي للاطمئنان على صحة أطفال حضانة الشابات المسلمات بعد اندلاع حريق بها صباح اليوم ، وأسفر عن إصابة عدد من الأطفال بحالات اختناق وكذلك عدد من العاملين بالحضانة نتيجة للأدخنة المنبعثة من الحريق .

جاء ذلك برفقة اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، والدكتور سعد ذكى محمود مدير المستشفى الجامعي الرئيسي ، والدكتور ماهر مختار مدير مستشفى الأطفال الجامعي .

ومن جانبه وعد الدكتور طارق الجمال بتوفير الرعاية الطبية والصحية اللازمة لكافة مصابي الحريق من الأطفال والعاملين ممن تم استقبالهم بمستشفيات أسيوط الجامعية ومتابعتهم على مدار الساعة لضمان عدم حدوث أي مضاعفات ، مضيفاً أن معظم الحالات المصابة كانت تعانى من اختناق وضيق فى التنفس وتم على الفور إجراء الإسعافات الأولية لتلك الحالات فور وصولها إلى المستشفى ،كاشفاً أن الحالات جميعها مستقرة ولم يحدث أية خسائر بشرية ، كما وجه تعليماته إلى إدارة المستشفى وكافة الأطقم الطبية من أطباء ونواب وتمريض بتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة للمصابين حتى تماثلهم للشفاء ، مشيراً أن مستشفيات أسيوط الجامعية لن تتوانى فى تقديم كافة أوجه رعايتها لكافة المرضى المترددين عليها من شتى محافظات صعيد مصر وهو ما يأتي فى إطار دورها الحيوي المنوط بها فى تقديم رعاية طبية على اعلي مستوى من المهنية