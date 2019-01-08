» كأس آسيا.. العراق يخطف فوزًا قاتلًا من فيتنام

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العراق

المصريون

فيتنام

خطف منتخب العراق فوزًا قاتلًا من فيتنام، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب مدينة زايد الرياضية ضمن مباريات المجموعة الرابعة لكأس آسيا.

وفاجأ منتخب فيتنام الجميع بهدف فى الدقيقة 24 عبر على عطية مدافع العراق بالخطأ فى مرماه، وتعادل مهند كاظم في الدقيقة 35، وتقدم فيتنام مجددًا عبر كونج نجوين في الدقيقة 42، وفى الشوط الثانى نجح المنتخب العراقى عبر همام طارق في الدقيقة 60، قبل أن يخطف علي عدنان هدف الفوز للعراق في الوقت بدل الضائع من الشوط الثانى.

وبهذا الفوز جاء العراق في المركز الثاني في المجموعة الرابعة بفارق الأهداف خلف إيران برصيد 3 نقاط لكل منهما، في حين احتل المنتخب الفيتنامي مؤخرة المجموعة مع اليمن بدون رصيد من النقاط.


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