مدبولي يوجه بسرعة الانتهاء من كافة الاستعدادات «أمم أفريقيا»

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أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بالغ سعادته بفوز مصر بملف استضافة كأس الأمم الإفريقية في يونيو 2019، وذلك وفقا لما أعلنه، صباح اليوم، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برئاسة أحمد أحمد، بعد المنافسة مع جنوب إفريقيا لاستضافة هذا الحدث الرياضيّ الكبير.

ووجّه مدبولي خالص الشكر والتقدير والتهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على دعمه الكامل لتقدم مصر بطلب للاتحاد الإفريقي لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019 والتي يشارك بها 24 منتخباً.

كما توجّه مدبولي بالتهنئة لجموع الشعب المصري، معربا عن سعادته بثقة المحافل الرياضية وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي، الذين منحوا أصواتهم لمصر، في قدرة الدولة على استضافة هذه البطولة، وتنظيمها لكافة فعالياتها ومبارياتها بكل كفاءة واقتدار.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود، التي بذلها مسئولو الرياضة وفي مقدمتهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة، والجهود المبذولة من قبل مسئولي الاتحاد في دعم ملف مصر لدى أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وكذلك جميع الذين أسهموا في إنجاح هذا الملف الرياضيّ.

وفي هذا الصدد، وجه مدبولي مسئولي الرياضة بسرعة الانتهاء من كافة استعدادات تنظيم البطولة واستغلالها على الوجه الأمثل لصالح التعاون مع دول القارة الإفريقية، في إطار مساعي الدولة والقيادة السياسية لتعميق أطر التعاون بين مصر وكافة دول القارة، خاصة أن مصر تترأس هذا العام الاتحاد الإفريقي، وهو ما يعطي زخماً جديداً لفعاليات التعاون والتقارب مع دول القارة.


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