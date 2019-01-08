» لهذا السبب.. «صلاح» يتجه إلى دبي عقب حفل «الكاف»

08 يناير 2019 - 06:33 م

يغادر محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، العاصمة السنغالية داكار عقب انتهاء حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا الذي ينظمه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

ويطير لاعب المنتخب المصري إلى دبي الإماراتية لحضور احتفالية تكريمه بعد فوزه بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.

ومن المقرر أن يغادر محمد صلاح مدينة دبي بعد حفل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي مباشرة إلى لندن للانتظام في تدريبات ليفربول.