» الاحتلال يعلن اعتقال منفذ عملية قتل جنديين إسرائيليين

08 يناير 2019 - 06:32 م

نقلت وسائل إعلام عبرية، صباح الثلاثاء، عن مصادر أمنية إسرائيلية، تمكنها ليلة الإثنين، من اعتقال عاصم البرغوثي، الذي تتهمه بالمشاركة في تنفيذ عمليتي إطلاق نار قتل فيهما جنديان إسرائيليان وأصيب آخر، بالإضافة إلى جرح نحو 8 مستوطنين على الأقل، قبل نحو ثلاثة أسابيع.

ونقلت صحيفة يديعوت احرونوت، عن مصادر أمنية قولها: إن قوة من جهاز المخابرات الداخلي (الشاباك)، والوحدة الخاصة في حرس الحدود (يمام)، والجيش، اعتقلت الليلة الماضية، عاصم البرغوثي، منفذ عملية إطلاق النار التي قتل فيها جنديان وأصيب جندي ومستوطنة، في موقف حافلات قرب مستوطنة جفعات اساف، وهو متهم بـإطلاق النار أيضا على موقف حافلات في مستوطنة عوفرا (7 جرحى على الأقل)، قبل ذلك بأيام.

وتم الاعتقال في قرية أبو شخيدم، القريبة من مسقط رأسه كوبر، شمال غرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.

وذكرت "يديعوت احرونوت"، أنه تم العثور على بندقية من نوع كلاشنيكوف وذخيرة ومعدات رؤية ليلية مع البرغوثي، وكان يخطط لتنفيذ عمليات أخرى.

وسبق أن قتلت قوات الاحتلال، قبل ثلاثة أسابيع، صالح البرغوثي، شقيق عاصم، خلال محاولة لاعتقاله في بلدة سردا، شمال رام الله، حسب ادعائها.

وفي الأسابيع الثلاثة الماضية، اعتقل الجيش الإسرائيلي، عمر البرغوثي والد عاصم، وشقيقيه، وهدد والدته بالإبعاد إلى مدينة أريحا.