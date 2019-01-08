» العراق.. ثلاثة قتلى بتفجير سيارة مفخخة في تكريت

08 يناير 2019 - 06:28 م

أفاد مصدر أمني عراقي، بأن ثلاثة أشخاص قتلوا الثلاثاء، جراء تفجير سيارة مفخخة في مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين.

ونقلت وكالة "الأناضول"، عن الملازم بشرطة صلاح الدين نعمان الجبوري، قوله: "إن السيارة كانت مركونة إلى جانب الطريق وانفجرت على مقربة من حاجز لقوات الأمن".

وأضاف أن التفجير خلف ثلاثة قتلى وأربعة جرحى، مرجحًا أن يكون الضحايا من المدنيين.

ولم تتبن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، لكن الجبوري اتهم تنظيم "داعش" الإرهابي بالوقوف وراءه.

وفي ديسمبر 2017، أعلنت بغداد النصر على "داعش" واستعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها، والتي بلغت ثلث مساحة العراق.

وخلال قتالها ضد "داعش" لمدة 3 سنوات، حظيت القوات العراقية بدعم عسكري من التحالف الدولي لمحاربة التنظيم، بقيادة الولايات المتحدة.

وما يزال عناصر من التنظيم يشكلون خلايا نائمة، يشنون هجمات مباغتة تستهدف في الغالب قوات الأمن العراقية في شمالي وغربي البلاد