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حبس المتهمين بقتل مهندس ديكور ودفنه بمقبرة أسمنتية

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مهندس ديكور

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس المتهمين بقتل مهندس ديكور ودفنه بمقبرة أسمنتية أعلى سطح منزل ببولاق الدكرور، بعد سرقته 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

اعترف المتهم بقتل مهندس ديكور ودفنه بمقبرة أسمنتية أعلى سطح منزل ببولاق الدكرور، وأن الدافع وراء ارتكابه الجريمة هو سرقة المجني عليه، حيث أطلق النار عليه بمساعدة صديقه ودفناه لإخفاء معالم الجريمة، واستوليا على السيارة الخاصة به، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم الثاني، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

واستخرج ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور جثة المجني عليه، وكشفت المعاينة أن الجثة في حالة تعفن، تم وضع كمية من الأسمنت عليها لإخفاء معالم الجريمة.

وجاء بالتفاصيل أن ضباط قسم شرطة الهرم، بعد أن تمكنوا من ضبط المتهم الرئيسي، أرشد عن مكان دفن الجثة ببولاق الدكرور، فتم التنسيق مع المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، وانتقلت قوة أمنية وتم استخراج الجثة، ونقلها إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة للبدء في تشريحها والتصريح بدفنها.

وتلقى العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة بلاغا يفيد تغيب مهندس ديكور، وانقطاع الاتصال به بالهرم، وبإجراء التحريات تبين وجود شبهة جنائية وراء اختفائه.

وبإجراء التحريات تبين للعقيد محمد راسخ مفتش مباحث غرب الجيزة أن المهندس المتغيب تعرض للقتل على يد عامل مقيم بإحدى محافظات الصعيد، وبإعداد عدة أكمنة تمكن المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم والرائد هاني عجلان والنقيب مصطفى لاشين من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وذكر أنه أنهى حياة المجني عليه بالإشتراك مع صديقه لسرقته، ودفنا جثته أعلى سطح منزل ببولاق الدكرور، لإخفاء معالم الجريمة.

وانتقل الرائدان أحمد عبد العزيز ومحمد طامو خبيري الأدلة الجنائية إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة وجمع الأدلة لتقديم تقرير للنيابة العامة بشأن الحادث.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبيه اللواءان محمد عبد التواب ومحمد الألفي، وباشرت النيابة التحقيق.


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