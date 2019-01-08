» توفير فرص عمل للشباب على رأس اجتماع السيسي و«مدبولي»

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اجتماع

فرص عمل

مدبلوي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمام الدولة المتنامي بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدوره التنموي المهم وما يوفره من فرص عمل، وكلف الحكومة في هذا الصدد بتقديم التمويل اللازم لمضاعفة حجم المشروعات وتلبية احتياجات جميع فئات رواد الأعمال من الشباب.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع رئيسة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما كلف الرئيس بتعزيز موارد جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم دوره التنسيقي بين أنشطة الوزارات المعنية، سعيًا نحو تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنميته لضمان تنفيذ المبادرات الطموحة في هذا الصدد وتهيئة المناخ المواتي لذلك، ولتعظيم إنتاجية وتنوع وتنافسية الاقتصاد ونشر ثقافة ريادة الأعمال والإبداع والابتكار، مع إيلاء أولوية خاصة للمشروعات الصناعية والتجارية.

وشهد الاجتماع استعراض التسهيلات والمزايا المالية وغير المالية التي يوفرها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب، والتي تتيح للمشروعات الممولة من الجهاز الاستمرار والتطور، سواء عن طريق فروع الجهاز المنتشرة بأنحاء الجمهورية أو من خلال التعاون مع شركاء التنمية، والتي تشمل الدورات التدريبية والدعم الفني وخدمات التسويق والمعارض الداخلية والخارجية، فضلًا عما يتم توفيره من نماذج دراسات الجدوى للمشروعات بأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى إتاحة مجموعة متنوعة من الخدمات التمويلية عن طريق القنوات المختلفة ذات الصلة.

كما عرضت الدكتورة نيفين جامع الإنجازات التي تحققت خلال الأربع سنوات  الماضية لتوفير الخدمات الداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تضمنت تدريب ما يقرب من 10 آلاف متدرب ومتدربة من خلال 498 دورة تدريبية، فضلًا عن إقامة 395 معرضا، بالإضافة إلى ضخ تمويل بإجمالي 20 مليار لنحو مليون مشروع وفرت بدورها 1.4 مليون فرصة عمل، حيث أكدت رئيسة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا الإطار أن آلية تمويل المشروعات وريادة الأعمال تتم وفق معايير مصرفية دقيقة ذات أبعاد تنموية واجتماعية.


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