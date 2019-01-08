» استقالة مبعوث الخارجية الأمريكية لحل الأزمة الخليجية

08 يناير 2019 - 06:16 م

أعلن مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية لحل الأزمة الخليجية أنطوني زيني، استقالته من منصبه اليوم؛ بسبب عدم رغبة قادة المنطقة في القبول بوساطة ناجحة.

ونقلت قناة "سي بي أس" الأمريكية عن زيني قوله "استقلت لأنني لا أشعر أنه ليس بإمكاني النجاح في حل أزمة قطر، بسبب عدم رغبة قادة المنطقة في الموافقة على الجهود التي قدمناها لوساطة ناجحة".

يشار إلى أن المبعوث زيني قام، خلال فترة توليه هذه المهمة، بجولات عديدة بين دول الخليج المنضمة لحصار قطر ودولة مصر أيضا في إطار مساعي تكليفه بحل الأزمة الخليجية. وزيني هو جنرال أمريكي متقاعد. ورافق زيني في بعض جولاته أيضا نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي السفير تيم ليندركينج.

وتشهد منطقة الخليج أسوأ أزمة في تاريخها بدأت، في 5 يونيو 2017، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.