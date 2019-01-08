  • الثلاثاء 08 يناير 2019
  • بتوقيت مصر06:58 م
بحث متقدم
غزو صراصير الحرم المكي

بالفيديو.. القصة الكاملة لغزو صراصير الحرم المكي

كاس الامم

3مكاسب لمصر من العرس الإفريقي.. وهذا سبب قطع إرسال bein""

الرئيس السيسي في حواره

هكذا قصف «السيسي» جبهة المذيع الأمريكي

مكرم محمد أحمد

بالمستندات.. نص مشروع لائحة جزاءات «الأعلى للإعلام»

اتحاد الكرة

تعرف على مصير الدوري بعد تنظيم أمم إفريقيا

أردوغان

أردوغان يرفض لقاء مسئول أمريكي بارز والأخير يغادر تركيا

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

تدريب الافارقة في اكاديمية الشرطة

أكاديمية الشرطة تحتفل بتخريج 45 متدرباً يمثلون 15 دولة أفريقية

بي ان سبورت

«bein sport» تعلن وقف بثها في مصر

وزير التعليم

«التعليم» تحقق في مصرع طفلة أسفل عجلات أتوبيس مدرستها

استقالة مبعوث الخارجية الأمريكية لحل الأزمة الخليجية

عرب وعالم

أنطوني زيني
أنطوني زيني

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

الخارجية الأمريكية تنعى ناشط سورى

#

الخارجية الأمريكية: لا نتيجة نهائية في قضية خاشقجي

#

رسميًا.. مصر ترد على شروط قطر للمصالحة

#

قطر: 3 شروط للمصالحة

الخارجية الامريكية

استقالة

الأزمة الخليجية

أعلن مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية لحل الأزمة الخليجية أنطوني زيني، استقالته من منصبه اليوم؛ بسبب عدم رغبة قادة المنطقة في القبول بوساطة ناجحة.

ونقلت قناة "سي بي أس" الأمريكية عن زيني قوله "استقلت لأنني لا أشعر أنه ليس بإمكاني النجاح في حل أزمة قطر، بسبب عدم رغبة قادة المنطقة في الموافقة على الجهود التي قدمناها لوساطة ناجحة".

يشار إلى أن المبعوث زيني قام، خلال فترة توليه هذه المهمة، بجولات عديدة بين دول الخليج المنضمة لحصار قطر ودولة مصر أيضا في إطار مساعي تكليفه بحل الأزمة الخليجية. وزيني هو جنرال أمريكي متقاعد. ورافق زيني في بعض جولاته أيضا نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي السفير تيم ليندركينج.

وتشهد منطقة الخليج أسوأ أزمة في تاريخها بدأت، في 5 يونيو 2017، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

أهلها في رباط

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة السعودية وكوريا الشمالية
» القوات البحرية تحبط محاولة هجرة غير شرعية
» كأس آسيا.. العراق يخطف فوزًا قاتلًا من فيتنام
» الاحتلال يعلن اعتقال منفذ عملية قتل جنديين إسرائيليين
» لهذا السبب.. «صلاح» يتجه إلى دبي عقب حفل «الكاف»
» إبطال مفعول قنبلة بميدان الأوبرا
» العراق.. ثلاثة قتلى بتفجير سيارة مفخخة في تكريت
» توفير فرص عمل للشباب على رأس اجتماع السيسي و«مدبولي»
» ماذا قال «أبوتريكة» بعد فوز مصر بتنظيم أمم أفريقيا؟
» استقالة مبعوث الخارجية الأمريكية لحل الأزمة الخليجية
» غدا محاكمة رئيس حي الدقي بتهمة الرشوة

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
دار القضاء العالي
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء