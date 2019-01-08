» ماذا قال «أبوتريكة» بعد فوز مصر بتنظيم أمم أفريقيا؟

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المصريون

امم افريقيا

ابوتريكة

أبدى محمد أبوتريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، سعاته بفوز مصر بشرف تنظيم كأس أمم أفريقيا 2019، مؤكدًا أن البطولة ستكون بمثابة «قبلة الحياة» للكرة المصرية.

وقال «أبوتريكة»، على حسابه بـ«تويتر»: «مبروك لمصر تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019»، مضيفًا: «قبلة الحياة تعود للكرة المصرية أتمني أن نحسن الاستفادة منها على كافة المستويات».

وأضاف: «المنظومة تحتاج تكاتف الجميع لتقديم صورة تليق بعظمة بلدنا مصر، كل الأمنيات الطيبة لتقديم بطولة مبُهرة للجميع».

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