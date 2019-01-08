3مكاسب لمصر من العرس الإفريقي.. وهذا سبب قطع إرسال bein""

08 يناير 2019 - 06:03 م

عمت الفرحة، مصر عقب إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" عن فوزها بتنظيم بطولة الأمم الأفريقية 2019 في شهر يونيو القادم بعد سحب "الكاف" لملف التنظيم من دولة الكاميرون لعدم جاهزيتها لاستضافة العرس الأفريقي الذي يقام كل عامين.



ووسط فرحة المصريين بتنظيم العرس الإفريقي، أعلنت قناة "bein" الرياضية القطرية اليوم عن قطع إرسالها في مصر، بسبب خلافات مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية "CNE".



وقال سمير البطيخي عضو مجلس النواب، إن "فوز مصر بتنظيم بطولة كاس الأمم الإفريقية في يونيو القادم هو إنجاز مصري كبير يضاف إلى الإنجازات المصرية في المجال الرياضي".



وأضاف لـ"المصريون"، أن "هناك عدة مكاسب ستعود على مصر جراء من تنظيم البطولة الأفريقية؛ أهمها على الإطلاق أن إفريقيا أعطت رسالة للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان والاستقرار، ولهذا فهي الأحق بتنظيمها".



وأشار البطيخي إلى أن "استضافة مصر لـ23 منتخبًا أفريقيًا في منتصف يونيو القادم وهي عدد المنتخبات المشاركة في بطولة الأمم الإفريقية 2019، فضلاً عن جماهيرها سينعش الاقتصاد المصري عن طريق إقامة هذه المنتخبات وجماهيرها لمدة شهر على الأراضي المصرية، وهي مدة البطولة الأفريقية".



وأوضح البطيخي أن "تردد اسم مصر في المحافل الرياضية العالمية كدولة منظمة لهذا العرس الإفريقي أثناء إقامة البطولة في يونيو القادم، هو من أهم المكاسب المصرية التي سوف تجنيها مصر من تنظيم البطولة الإفريقية".



وحول قطع إرسال قناة bein" " الرياضية في مصر اليوم، قال النائب إن الهدف من قطع إرسال القناة في مصر اليوم هو رغبة دولة قطر في إفساد فرحة المصريين بالفوز بتنظيم البطولة الإفريقية.



وأوضح، أن "قناة bein الرياضية تذيع يوميًا مباريات الدوري الإنجليزي خاصة فريق ليفربول الذي يلعب فيه النجم المصري محمد صلاح، والذي يتابعه كل المصريين عبر القناة، ومن هنا جاءت الرغبة القطرية في إفساد فرحة المصريين بمتابعة معشوقهم العالمي".





