حبس عامل 3 سنوات هتك عرض سائحة

08 يناير 2019 - 06:02 م

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، بمعاقبة عامل بالحبس 3 سنوات لاتهامه بهتك عرض سائحة بولندية أثناء مساعدتها فى ارتداء الإسدال لدخولها مسجد الصحابة بشرم الشيخ، وذلك في القضية رقم 192 لسنة 2018 كلى جنوب سيناء.

صدر الحكم برئاسة المستشار شوقى إبراهيم الزقم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مجدي خميس محمد ومحمد وفيق طه وحضور بسام شتا وكيل النيابة وعبدالرحمن عبدالعزيز سكرتير التحقيق.

تعود وقائع القضية عندما تلقى محمد سامى رئيس مباحث قسم أول شرم الشيخ من سائحة بولندية بقيام عامل أمن بشركة فالكون المسئولة عن حراسة مسجد الصحابة بالسوق التجارى بشرم الشيخ بهتك عرضها وذلك أثناء مساعدتها فى ارتداء الاسدال للدخول لمشاهدة مسجد الصحابة من الدخل حيث قام بإمساك منطقة حساسة.

وعلى الفور تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط العامل ويدعى" م م " 27سنة مواليد الشرقية وبمواجهته بما قررته الشاكية أنكر ارتكابه الواقعة وأنه أثناء ارتدائها الإسدال طلبت مساعدته لها حتى تتمكن من دخول المسجد وأثناء ذلك لمست يده منطقة الصدر عن غير قصد.

تم تحرير محضر بالواقعة برقم 8936 جنح أول شرم الشيخ وبعرض المتهم على نيابة أول شرم الشيخ قرر حبسه احتياطيا على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.

وبجلسة اليوم قامت فاطمة بركات المحامية بالدفاع عن المتهم بانتفاء الركن المادى لجريمة هتك العرض وهو تعمد المساس بالحياء والعرض للمجنى عليه وانتفاء القصد الجنائى الخاص بعلمى الركن والإرادة وعدم جدية تحريات المباحث وعدم معقوليتها أن يتم هتك العرض داخل بيت من بيوت الله.

واستشهدت بركات بشهادة أئمة المسجد الذين شهدوا بحسن سير وسلوك المتهم وعدم ارتكابه للواقعة وفى نهاية المرافعة طالبت بالبراءة للمتهم إلا أن المحكمة تأكدت من صحة الواقعة لتقضي بحكمها المتقدم.