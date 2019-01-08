  • الثلاثاء 08 يناير 2019
  • بتوقيت مصر06:57 م
بحث متقدم
غزو صراصير الحرم المكي

بالفيديو.. القصة الكاملة لغزو صراصير الحرم المكي

كاس الامم

3مكاسب لمصر من العرس الإفريقي.. وهذا سبب قطع إرسال bein""

الرئيس السيسي في حواره

هكذا قصف «السيسي» جبهة المذيع الأمريكي

مكرم محمد أحمد

بالمستندات.. نص مشروع لائحة جزاءات «الأعلى للإعلام»

اتحاد الكرة

تعرف على مصير الدوري بعد تنظيم أمم إفريقيا

أردوغان

أردوغان يرفض لقاء مسئول أمريكي بارز والأخير يغادر تركيا

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

تدريب الافارقة في اكاديمية الشرطة

أكاديمية الشرطة تحتفل بتخريج 45 متدرباً يمثلون 15 دولة أفريقية

بي ان سبورت

«bein sport» تعلن وقف بثها في مصر

وزير التعليم

«التعليم» تحقق في مصرع طفلة أسفل عجلات أتوبيس مدرستها

المباحث تكثف مجهودها لكشف لغز جثة رضيع مذبوحة

قضايا وحوادث

بالصور.. أغرب طريقة لإنقاذ رضيع ولد في بداية الشهر السادس
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

العثور على جثة طفل رضيع وسط القمامة

#

العثور علي جثة كويتي بمحافظة الغربية

#

"أمن الجيزة" يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة سيدة

#

"تيتة خافت من الفضيحة" .. كشف لغز العثور على رضيع بنيل "طوخ"

رضيع

بلاغ

هروب

المباحث

تكثف مباحث بلقاس من جهودها لكشف لغز ترك سيدة مجهولة لرضيع مذبوح لدفنه بمقابر بلقاس وفرارها هاربة.

وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد هيثم حجى مأمور مركز شرطة بلقاس بورود بلاغ من المسؤول عن الدفن بمقابر بلقاس بقيام سيدة بترك طفل رضيع مذبوح وفرت هاربة.

وبانتقال رجال المباحث برئاسة الرائد يوسف صبرى رئيس مباحث بلقاس لمكان البلاغ تبين أن الطفل عمر يوم واحد ومذبوح من الرقبه ومكفن وبسؤال مسؤول المقابر أفاد بحضور سيدة له وطلبت منه دفن الطفل وعندما قام بفتح الكفن وجد الطفل مذبوحا فيما تمكنت السيدة من الهرب.

وتم نقل جثمان الطفل إلى مشرحة مستشفى بلقاس وأخطرت النيابة التى أمرت بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان وكلفت المباحث بتكثيف جهودها لكشف لغز الواقعة والجناة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

أهلها في رباط

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة السعودية وكوريا الشمالية
» القوات البحرية تحبط محاولة هجرة غير شرعية
» كأس آسيا.. العراق يخطف فوزًا قاتلًا من فيتنام
» الاحتلال يعلن اعتقال منفذ عملية قتل جنديين إسرائيليين
» لهذا السبب.. «صلاح» يتجه إلى دبي عقب حفل «الكاف»
» إبطال مفعول قنبلة بميدان الأوبرا
» العراق.. ثلاثة قتلى بتفجير سيارة مفخخة في تكريت
» توفير فرص عمل للشباب على رأس اجتماع السيسي و«مدبولي»
» ماذا قال «أبوتريكة» بعد فوز مصر بتنظيم أمم أفريقيا؟
» استقالة مبعوث الخارجية الأمريكية لحل الأزمة الخليجية
» غدا محاكمة رئيس حي الدقي بتهمة الرشوة

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
دار القضاء العالي
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء