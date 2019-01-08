المباحث تكثف مجهودها لكشف لغز جثة رضيع مذبوحة

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تكثف مباحث بلقاس من جهودها لكشف لغز ترك سيدة مجهولة لرضيع مذبوح لدفنه بمقابر بلقاس وفرارها هاربة.
وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد هيثم حجى مأمور مركز شرطة بلقاس بورود بلاغ من المسؤول عن الدفن بمقابر بلقاس بقيام سيدة بترك طفل رضيع مذبوح وفرت هاربة.
وبانتقال رجال المباحث برئاسة الرائد يوسف صبرى رئيس مباحث بلقاس لمكان البلاغ تبين أن الطفل عمر يوم واحد ومذبوح من الرقبه ومكفن وبسؤال مسؤول المقابر أفاد بحضور سيدة له وطلبت منه دفن الطفل وعندما قام بفتح الكفن وجد الطفل مذبوحا فيما تمكنت السيدة من الهرب.
وتم نقل جثمان الطفل إلى مشرحة مستشفى بلقاس وأخطرت النيابة التى أمرت بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان وكلفت المباحث بتكثيف جهودها لكشف لغز الواقعة والجناة.
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