  • الثلاثاء 08 يناير 2019
  • بتوقيت مصر06:58 م
بحث متقدم
غزو صراصير الحرم المكي

بالفيديو.. القصة الكاملة لغزو صراصير الحرم المكي

كاس الامم

3مكاسب لمصر من العرس الإفريقي.. وهذا سبب قطع إرسال bein""

الرئيس السيسي في حواره

هكذا قصف «السيسي» جبهة المذيع الأمريكي

مكرم محمد أحمد

بالمستندات.. نص مشروع لائحة جزاءات «الأعلى للإعلام»

اتحاد الكرة

تعرف على مصير الدوري بعد تنظيم أمم إفريقيا

أردوغان

أردوغان يرفض لقاء مسئول أمريكي بارز والأخير يغادر تركيا

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

تدريب الافارقة في اكاديمية الشرطة

أكاديمية الشرطة تحتفل بتخريج 45 متدرباً يمثلون 15 دولة أفريقية

بي ان سبورت

«bein sport» تعلن وقف بثها في مصر

وزير التعليم

«التعليم» تحقق في مصرع طفلة أسفل عجلات أتوبيس مدرستها

الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على سموحة بهدف «معلول»

الرياضة

الاهلى
الاهلى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على بيراميدز بهدف «أزارو»

#

شاهد.. هدف «جيما» الإثيوبي أمام الأهلي

#

الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على النجوم

#

الشوط الأول.. الجونة يتقدم على الأهلي

المصريون

الاهلى

سموحة

انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي على سموحة، بهدف دون رد، في المباراة المُقامة حاليًا، على ملعب برج العرب والمؤجلة من الجولة الخامسة عشرة للدوري العام.

وجاءت بداية الأهلي حماسية مُستغلاً سرعان نجمه الجديد جيرالدو الذى لعب كمهاجم في ظل إيقاف مروان محسن وإصابة وليد آزارو، وهدد  الفهد الأنجولي جيرالدو مرمى تامر أبوجبل مُبكرًا.

أنقذ ساليف كوليبالي هدف مُحقق لسموحة بعدما استغل أوميد أوكري خروج نحمد الشناوي الخاطئ ولعب كرة رأسية كادت تسكن الشباك الحمراء لكن كوليبالي أنقذ الموقف، بعدها سدد وليد سليمان ضربة حُرة مباشرة تصدى لها أبوجبل بسهولة.

ضغط الأهلي على سموحة واحتسب الحكم محمد عادل ضربة جزاء سددها على معلول في شباك أبوجبل مُعلنًا الهدف الأول للمارد الأحمر، وأهدر رمضان صبحي بعدها فرصة خطرة لتسجيل هدف ثان للأهلي.

لم يهدأ الأهلي عقب الهدف وفرصة رمضان وواصل نشاطه مع محاولات هجومية من سموحة أيضًا للتعادل.

نال جيرالدو بطاقة صفراء للتمثيل بهدف الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 25 بعدما تلقي تمريرة رائعة من وليد سليمان وحاول مرواغة حارس سموحة وتعرض اللاعب الأنجولي للعرقلة مُطالبًا بركلة جزاء لكن الحكم رفض ومنحه بطاقة صفراء للخشونة، ولعب على معلول رأسية رائعة لكن أبوجبل أنقذ الكرة قبل أن تسكن شباكه.

وتوقفت المباراة دقائق قليلة بسبب إصطدام وليد سليمان لاعب الاهلي ومحمود عزت مدافع سموحة وقام الجهاز الطبي للأهلي بربط "شاش" حول رأس سليمان وإستكمل الثنائي قبل أن يشهر الحكم بطاقة صفراء لأيمن أشرف للخشونة مع لاعب سموحة.

حاول الفريقين التسجيل في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لكن دون جدوى لينتهي هذا الشوط بتقدم الاهلي بهدف معلول من ضربة جزاء.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

أهلها في رباط

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة السعودية وكوريا الشمالية
» القوات البحرية تحبط محاولة هجرة غير شرعية
» كأس آسيا.. العراق يخطف فوزًا قاتلًا من فيتنام
» الاحتلال يعلن اعتقال منفذ عملية قتل جنديين إسرائيليين
» لهذا السبب.. «صلاح» يتجه إلى دبي عقب حفل «الكاف»
» إبطال مفعول قنبلة بميدان الأوبرا
» العراق.. ثلاثة قتلى بتفجير سيارة مفخخة في تكريت
» توفير فرص عمل للشباب على رأس اجتماع السيسي و«مدبولي»
» ماذا قال «أبوتريكة» بعد فوز مصر بتنظيم أمم أفريقيا؟
» استقالة مبعوث الخارجية الأمريكية لحل الأزمة الخليجية
» غدا محاكمة رئيس حي الدقي بتهمة الرشوة

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
دار القضاء العالي
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء