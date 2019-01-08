الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على سموحة بهدف «معلول»

08 يناير 2019 - 05:56 م

انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي على سموحة، بهدف دون رد، في المباراة المُقامة حاليًا، على ملعب برج العرب والمؤجلة من الجولة الخامسة عشرة للدوري العام.

وجاءت بداية الأهلي حماسية مُستغلاً سرعان نجمه الجديد جيرالدو الذى لعب كمهاجم في ظل إيقاف مروان محسن وإصابة وليد آزارو، وهدد الفهد الأنجولي جيرالدو مرمى تامر أبوجبل مُبكرًا.

أنقذ ساليف كوليبالي هدف مُحقق لسموحة بعدما استغل أوميد أوكري خروج نحمد الشناوي الخاطئ ولعب كرة رأسية كادت تسكن الشباك الحمراء لكن كوليبالي أنقذ الموقف، بعدها سدد وليد سليمان ضربة حُرة مباشرة تصدى لها أبوجبل بسهولة.

ضغط الأهلي على سموحة واحتسب الحكم محمد عادل ضربة جزاء سددها على معلول في شباك أبوجبل مُعلنًا الهدف الأول للمارد الأحمر، وأهدر رمضان صبحي بعدها فرصة خطرة لتسجيل هدف ثان للأهلي.

لم يهدأ الأهلي عقب الهدف وفرصة رمضان وواصل نشاطه مع محاولات هجومية من سموحة أيضًا للتعادل.

نال جيرالدو بطاقة صفراء للتمثيل بهدف الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 25 بعدما تلقي تمريرة رائعة من وليد سليمان وحاول مرواغة حارس سموحة وتعرض اللاعب الأنجولي للعرقلة مُطالبًا بركلة جزاء لكن الحكم رفض ومنحه بطاقة صفراء للخشونة، ولعب على معلول رأسية رائعة لكن أبوجبل أنقذ الكرة قبل أن تسكن شباكه.

وتوقفت المباراة دقائق قليلة بسبب إصطدام وليد سليمان لاعب الاهلي ومحمود عزت مدافع سموحة وقام الجهاز الطبي للأهلي بربط "شاش" حول رأس سليمان وإستكمل الثنائي قبل أن يشهر الحكم بطاقة صفراء لأيمن أشرف للخشونة مع لاعب سموحة.

حاول الفريقين التسجيل في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لكن دون جدوى لينتهي هذا الشوط بتقدم الاهلي بهدف معلول من ضربة جزاء.