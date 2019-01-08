  • الثلاثاء 08 يناير 2019
  • بتوقيت مصر07:17 م
بحث متقدم
صلاح

أول تعليق لـ«صلاح» بعد تنظيم مصر لأمم أفريقيا

الأرصاد تحذر: أمطار غزيزرة الجمعة

خبير يكشف موعد انجلاء موجة الطقس السيئ

غزو صراصير الحرم المكي

بالفيديو.. القصة الكاملة لغزو صراصير الحرم المكي

كاس الامم

3مكاسب لمصر من العرس الإفريقي.. وهذا سبب قطع إرسال bein""

الرئيس السيسي في حواره

هكذا قصف «السيسي» جبهة المذيع الأمريكي

مكرم محمد أحمد

بالمستندات.. نص مشروع لائحة جزاءات «الأعلى للإعلام»

اتحاد الكرة

تعرف على مصير الدوري بعد تنظيم أمم إفريقيا

أردوغان

أردوغان يرفض لقاء مسئول أمريكي بارز والأخير يغادر تركيا

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

تدريب الافارقة في اكاديمية الشرطة

أكاديمية الشرطة تحتفل بتخريج 45 متدرباً يمثلون 15 دولة أفريقية

غدا محاكمة رئيس حي الدقي بتهمة الرشوة

قضايا وحوادث

حبس فني بمرور المنيا 4 أيام بتهمة رشوة
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

تأجيل محاكمة رئيس حي الدقي بتهمة الرشوة

#

اليوم.. استكمال محاكمة رئيس حي الدقي بتهمة الرشوة

#

القبض على رئيس حى بتهمة تلقى رشوة مليون جنيه

#

3 نوفمبر أولي جلسات محاكمة رئيس حي الدقي في الرشوة

حبس

الجنايات

حي الدقي

رئيس حي الدقي

تنظر غدا الأربعاء محكمة جنايات الجيزة،  ثاني جلسات محاكمة رئيس حي الدقي واخرين في اتهامهم بالرشوة  .

أمرت نيابة شمال الجيزة الكلية، بإحالة رئيس حي الدقي السابق، وصاحبي شركة مقاولات ومحامي "وسيط"، إلى محكمة الجنايات بتهمة الرشوة.

وجاء أسماء المتهمون: "نادر. س.ع" رئيس حي الدقي السابق، و"ماري. ي. م" مدير عام الإدارة الهندسية بحي الدقي، و"هاني. ف. م"، العضو المنتدب لشركة تسويق الأرز، و"حشمت. ح. ا"، حاصل على دبلوم زراعة، و"أشرف. ف.س"، محام، و"مدحت. ر. ب" مهندس.

وكشف التحقيقات النيابة أن المتهم الأول تقاضى مبلغ 250 ألف جنيه، ووحدة سكنية بشارع البطل أحمد عبدالعزيز، قيمتها نحو 2 مليون جنيه من مالكي العقار، مقابل تغاضيه عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية للعقار، والتي تستوجب إزالتها، وتحقق أرباحا دون وجه حق لهؤلاء المقاولين بما يزيد على 10 ملايين جنيه.

تم عرض المتهمين على نيابة الأموال العامة بشمال الجيزة عقب إلقاء القبض عليهم، واعترف المتهمان الراشين في التحقيقات بأن رئيس الحي ابتزهما لدفع رشاوي مقابل التغاضي عن مخالفات بمناور العقار المملوك إليهما، بإرسال موظفين لرصد مخالفات بالعقار.

وأشار المتهمان إلى أنهما اتفقا مع رئيس الحي عن طريق اثنين من المحامين "شقيقين"، على دفع رشوة قدرها 500 ألف جنيه، وشقة، مقابل التغاضي عن تلك المخالفات، ثم بعد ذلك طلب رئيس الحي رفع مبلغ الرشوة إلى مليون جنيه، بالإضافة إلى الشقة، لافتين إلى أن المبلغ المضبوط من قبل الرقابة الإدارية وهو 250 ألف جنيه، جزء من المبلغ المتفق عليه وليس كله.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

أهلها في رباط

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «معلول» يقود الاهلى للفوز على سموحة
» بث مباشر.. مباراة السعودية وكوريا الشمالية
» القوات البحرية تحبط محاولة هجرة غير شرعية
» كأس آسيا.. العراق يخطف فوزًا قاتلًا من فيتنام
» الاحتلال يعلن اعتقال منفذ عملية قتل جنديين إسرائيليين
» لهذا السبب.. «صلاح» يتجه إلى دبي عقب حفل «الكاف»
» إبطال مفعول قنبلة بميدان الأوبرا
» العراق.. ثلاثة قتلى بتفجير سيارة مفخخة في تكريت
» توفير فرص عمل للشباب على رأس اجتماع السيسي و«مدبولي»
» ماذا قال «أبوتريكة» بعد فوز مصر بتنظيم أمم أفريقيا؟
» استقالة مبعوث الخارجية الأمريكية لحل الأزمة الخليجية

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
دار القضاء العالي
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء