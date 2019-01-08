  • الثلاثاء 08 يناير 2019
  • بتوقيت مصر07:16 م
بحث متقدم
صلاح

أول تعليق لـ«صلاح» بعد تنظيم مصر لأمم أفريقيا

الأرصاد تحذر: أمطار غزيزرة الجمعة

خبير يكشف موعد انجلاء موجة الطقس السيئ

غزو صراصير الحرم المكي

بالفيديو.. القصة الكاملة لغزو صراصير الحرم المكي

كاس الامم

3مكاسب لمصر من العرس الإفريقي.. وهذا سبب قطع إرسال bein""

الرئيس السيسي في حواره

هكذا قصف «السيسي» جبهة المذيع الأمريكي

مكرم محمد أحمد

بالمستندات.. نص مشروع لائحة جزاءات «الأعلى للإعلام»

اتحاد الكرة

تعرف على مصير الدوري بعد تنظيم أمم إفريقيا

أردوغان

أردوغان يرفض لقاء مسئول أمريكي بارز والأخير يغادر تركيا

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

تدريب الافارقة في اكاديمية الشرطة

أكاديمية الشرطة تحتفل بتخريج 45 متدرباً يمثلون 15 دولة أفريقية

السيسي يكلف بتنفيذ مشاريع الكهرباء بأعلى المعايير الدولية

الحياة السياسية

السيسي ومدبولي
السيسي ومدبولي

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

تفاصيل اجتماع "مدبولى" بـ"العنانى" حول تطوير منطقة سقارة

#

«السيسي» يُشدد على ضرورة الالتزام بالإصلاح الاقتصادي

#

7600 متر من الأراضى غير المستغلة لإقامة محطات توليد كهرباء

#

"الرئيس" يفتتح مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات

السيسي

مدبولى

الكرهباء

أعلى المعايير

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يتم تنفيذ جميع المشروعات المتعلقة بقطاع الكهرباء وفقًا لأعلي المعايير الدولية في الجودة والتكنولوجيا، والمضي قدمًا في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، خاصةً في ضوء ما تحققه من مصالح متبادلة وحسن إدارة الطاقة الكهربائية لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام سواء بالاستهلاك المحلى أو التصدير فيما بين الدول التي تتصل بشبكات الربط، بالإضافة إلى التوسع في المشروعات القومية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وجاء الاجتماع في إطار متابعة جهود الارتقاء بمنظومة الكهرباء في مصر وتحديث بنيتها التحتية، حيث تم استعراض خطوات التطوير الشامل لشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم للشبكة القومية للكهرباء على مستوى الجمهورية.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي، مسجد "الفتاح العليم" وكاتدرائية "ميلاد المسيح"، والتي تعد أكبر كاتدرائية لترسيخ قيم التعايش والتسامح والمحبة والسلام بين مختلف الأديان والثقافات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

أهلها في رباط

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «معلول» يقود الاهلى للفوز على سموحة
» بث مباشر.. مباراة السعودية وكوريا الشمالية
» القوات البحرية تحبط محاولة هجرة غير شرعية
» كأس آسيا.. العراق يخطف فوزًا قاتلًا من فيتنام
» الاحتلال يعلن اعتقال منفذ عملية قتل جنديين إسرائيليين
» لهذا السبب.. «صلاح» يتجه إلى دبي عقب حفل «الكاف»
» إبطال مفعول قنبلة بميدان الأوبرا
» العراق.. ثلاثة قتلى بتفجير سيارة مفخخة في تكريت
» توفير فرص عمل للشباب على رأس اجتماع السيسي و«مدبولي»
» ماذا قال «أبوتريكة» بعد فوز مصر بتنظيم أمم أفريقيا؟
» استقالة مبعوث الخارجية الأمريكية لحل الأزمة الخليجية

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
دار القضاء العالي
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء