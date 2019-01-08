السيسي يكلف بتنفيذ مشاريع الكهرباء بأعلى المعايير الدولية

08 يناير 2019 - 05:30 م

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يتم تنفيذ جميع المشروعات المتعلقة بقطاع الكهرباء وفقًا لأعلي المعايير الدولية في الجودة والتكنولوجيا، والمضي قدمًا في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، خاصةً في ضوء ما تحققه من مصالح متبادلة وحسن إدارة الطاقة الكهربائية لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام سواء بالاستهلاك المحلى أو التصدير فيما بين الدول التي تتصل بشبكات الربط، بالإضافة إلى التوسع في المشروعات القومية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وجاء الاجتماع في إطار متابعة جهود الارتقاء بمنظومة الكهرباء في مصر وتحديث بنيتها التحتية، حيث تم استعراض خطوات التطوير الشامل لشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم للشبكة القومية للكهرباء على مستوى الجمهورية.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي، مسجد "الفتاح العليم" وكاتدرائية "ميلاد المسيح"، والتي تعد أكبر كاتدرائية لترسيخ قيم التعايش والتسامح والمحبة والسلام بين مختلف الأديان والثقافات.