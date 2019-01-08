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4 جنيهات تراجعًا في أسعار الذهب

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الذهب

محمد فضل- متابعات

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الذهب

أسعار

انخفاض

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بمعدل 4 جنيهات، وسجل سعر  الذهب عيار 18 نحو 549 جنيها، وعيار 21 سعر  641 جنيها، وعيار 24 سجل 732 جنيها، والجنيه الذهب سجل 5128 جنيهًا وفقا لشعبة المشغولات الذهبية بالغرف التجارية.

انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تعافٍ نسبي في أداء الدولار والأصول الخطرة، وبحلول الساعة 7:45 صباحًا بتوقيت جرينتش، هبط سعر  العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 0.5% إلى 1283.30 دولار للأوقية.

كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.6% عند 1282 دولارًا للأوقية.

وخلال تلك الفترة صعد مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2% إلى 95.872.

وكانت العملة الأمريكية عانت من التراجع خلال تعاملات أمس مع انطلاق المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، حيث إن الخلاف التجاري كان يتسبب في دعم الورقة الخضراء.

وقال وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس إن هناك فرصة جيدة للغاية للوصول إلى تسوية معقولة مع الجانب الصيني.


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