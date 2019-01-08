برشلونة يضم مدافع تواوز الفرنسي

08 يناير 2019 - 05:27 م

حصل مسئولو برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، على توقيع المدافع الفرنسي الشاب، جان كلير توديبو، لاعب فريق تولوز الفرنسي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وأكد برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي: "الفرنسي الشاب جان كلير توديبو، سينضم إلى برشلونة في الأول من شهر يوليو المقبل، وأن الصفقة ستكون مجانية، حيث ينتهي عقد الفرنسي صاحب الـ19 عامًا، مع تولوز بنهاية الموسم الحالي".

وانضم توديبو إلى تولوز في عام 2016 ولعب في الفريق الثاني، وتم تصعيده هذا الموسم إلى الفريق الأول، وخاض معه حتى الآن 10 مباريات سجل فيها هدفًا واحدا.

ويستطيع توديبو اللعب في مركزي قلب الدقاع والوسط المدافع، كما أنه أعرب في مقابلات سابقة أنه يقتدي بالبرازيلي تياجو سيلفا، مدافع باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل.